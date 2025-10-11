Dos turnos, hasta 9 grúas y 650 obreros: el plan de las empresas que toman ventaja para levantar el Nuevo Hospital de Málaga

El desenlace de la gran operación de construcción del Nuevo Hospital de Málaga está algo más cerca. Tras meses de espera, la resolución definitiva de la Junta de Andalucía para adjudicar la ejecución del complejo está próxima tras conocerse los detalles de las tres ofertas presentadas al concurso.

El análisis realizado por la mesa sitúa en una posición claramente ventajosa a la alianza empresarial integrada por Obrascon Huarte Lain (OHLA), Sando y Vialterra. No sólo en el plano técnico, en el que obtiene 43,42 puntos, sino también económico.

La suya es la más ventajosa de las formuladas, con 449.059.710,79 euros (sin IVA), unos 50 millones menos que el valor de licitación.

Los documentos oficiales, consultados por EL ESPAÑOL de Málaga, permiten conocer en profundidad la oferta de esta unión temporal y ponen en valor la envergadura de la infraestructura a la que se quiere dar forma..

Un primer dato esclarecedor es que en su oferta, OHLA, Sando y Vialterra prevén que en los momentos pico de la construcción del aparcamiento habrá 200 operarios de media, cifra que se dispara hasta los 650 trabajadores de manera simultánea en la fase del complejo hospitalario.

Todo ello obliga a una organización exhaustiva de espacios diferenciados para personal técnico, operarios y servicios hospitalarios.

Otra medida contemplada pasa por establecer dos turnos de acceso a la obra y uso de las zonas higiénicas (7:00 y 7:30), buscando con ello reducir el tráfico a la hora de llegada de personal y la afectación sobre el entorno directo en las horas de mayor congestión.

El plan de estas empresas pasa por construir de manera directa componentes industrializados en naves cercanas, al objeto de agilizar la obra y elevar los estándares de calidad. Esto, además, permitirá limitar los acopios en la parcela.

Imagen del Nuevo Hospital de Málaga y del edificio de aparcamientos.

Organización por fases

El análisis técnico pone en valor la organización por fases realizada por esta unión de empresas. De acuerdo con la misma, la fase del aparcamiento (15 meses) se organiza en una primera etapa, la del aparcamiento provisional (2 meses) y la del edificio aparcamiento (13 meses). Su ejecución se hará con doble turno de trabajo (15 horas efectivas).

Por otro lado, la fase 2, correspondiente al complejo hospitalario propiamente (60 meses), está planificada en tres líneas de producción simultáneas: torres de hospitalización A y B y bloque quirúrgico C.

Es de reseñar que la propuesta plantea un mayor número de grúas torre que lo establecido en el proyecto. El mismo establecía 3 y 6 grúas para las fases 1 y 2, respectivamente. El licitador propone 4 y 9, respectivamente, así como medios auxiliares adicionales (andamios eléctricos, silos, montacargas, sistemas de apuntalamiento y cimbras).

La gestión del suministro estará garantizada a través de plantas y canteras propias del grupo empresarial, lo que facilitará la logística y permitirá una economía circular, aprovechando excedentes y materiales reciclados, y mejorando los tiempos de ejecución.

Además, la UTE ha diseñado una coordinación avanzada con los hospitales colindantes, el Ayuntamiento y las obras del Metro, estableciendo planes activos de señalización, acceso escalonado del personal, y encuentros mensuales con las direcciones de los centros asistenciales para ajustar acciones preventivas y consensuar soluciones urbanas.

Características del complejo hospitalario

El nuevo edificio incluirá 815 habitaciones, un bloque quirúrgico con 48 quirófanos, 80 camas de UCI, una gran área de consultas externas con 158 salas, espacios de docencia y una zona de urgencias equipada con más de 90 puntos de atención.

Se trata de un diseño orientado a la humanización y el confort del paciente, apostando además por la eficiencia energética y la sostenibilidad.

El aparcamiento provisional estará abierto a lo largo de 2026, el primer parking en 2027 y el segundo en 2032.

La explotación comercial de las plazas de aparcamiento será asumida por la adjudicataria durante 16 años y 9 meses.

La propuesta de OHL, Sando y Vialterra se distingue por anticipar necesidades asociadas al personal, al proceso constructivo, a la reducción de impactos medioambientales y a la protección urbana y sanitaria.

Implementa innovaciones tecnológicas para el seguimiento de obra, refuerza la cadena de suministros y plantea una política activa de comunicación y coordinación, superando lo exigido en el pliego y en las otras ofertas.