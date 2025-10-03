Doble atropello en Málaga este viernes: dos personas han resultado heridas en Churriana (Málaga)

Dos personas han resultado heridas este viernes tras un doble atropello registrado en el distrito malagueño de Churriana. El incidente se produjo alrededor de las nueve de la mañana en la calle Escritor Julio Balbás.

A esa hora, los servicios de emergencias del 112 de Andalucía recibían varias llamadas que alertaban de un atropello en la zona. De inicio hablaban de una persona afectada, pero finalmente se trataba de dos. Hasta la zona se han trasladado la Policía Local y los servicios sanitarios.

Fuentes consultadas han explicado que ambas personas, al parecer y siempre según las fuentes, dos mujeres, estaban cruzando un paso de peatones al salir de comprar del supermercado Lidl que hay en la misma calle. Así, un vehículo se las llevó por delante tras no percatarse de la presencia de ambas ni del semáforo en rojo, por lo visto, por culpa del sol bajo, que le dificultaba una visión plena.

A su llegada, los agentes encontraron a una de las mujeres inconsciente y las dos presentaban heridas principalmente en la cabeza y fracturas en los brazos. Agentes de la Policía Local de Málaga atendieron a ambas mientras llegaban los servicios sanitarios.

Ambas han sido trasladadas al Hospital Clínico de Málaga, quedando la investigación en manos de la Policía Local.

Seis heridos en dos atropellos

Cuatro personas también resultaron heridas el pasado 29 de septiembre tras ser atropelladas por un vehículo en la localidad malagueña de Arriate, según ha informado este lunes el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

De acuerdo con los detalles aportados por este organismo, el siniestro tuvo lugar en la Avenida Andalucía pasadas las 18:00 horas, momento en el que el 1-1-2 recibió la primera de varias llamadas de socorro que requerían asistencia sanitaria urgente.

De acuerdo con los testigos, varios peatones habían sido atropellados por un turismo. Rápidamente, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los servicios sanitarios de la Junta atendieron a cuatro personas, dos de las cuales, una mujer de 26 años y otra persona de la que no trascendieron más datos, fueron evacuadas al Hospital Serranía de Ronda.