Recogen firmas para pedir la devolución del dinero de las entradas de la Comic-Con de Málaga: "Fue un infierno"

Este domingo, se cerraron las puertas de la San Diego Comic-Con de Málaga hasta el próximo año y hubo quien hizo balance en redes sociales sobre sus aciertos y errores. Incluso el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, alegó que ya han comenzado a trabajar para "corregir posibles errores" y evitar, principalmente, la masificación y las largas colas que se han producido por la afluencia masiva de personas al evento.

Sin embargo, hay quien no termina de asumir haber pagado cincuenta euros por este evento, que definen como "un infierno" y "una estafa". Es por ello que casi 1.000 personas ya han firmado una petición de devolución de entradas en la plataforma Change.org, quejándose de "los errores de la organización del evento.

"Aforo legal superado, horarios cambiados sin aviso, colas infinitas, prohibición de dejar entrar agua o comida y precios abusivos han convertido el evento en un auténtico infierno jugando con la ilusión de los asistentes y poniendo en riesgo la seguridad de todos", explican en la citada petición.

Por todo ello, buscan pedir "legalmente la devolución de las entradas por estafa y agrupar así a todos los afectados". "Se solicita además de la devolución del importe de las entradas que la empresa matriz, San Diego Comic-Con International la revocación de la licencia a la empresa COSMIC LEGENDS PRODUCTIONS SL, gestora del evento en Málaga cuyas entradas ha vendido mediante la empresa VIVATICKET IBERICA SL", añaden.

Además, implican al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), una entidad que consideran que es "co-responsable y cómplice de la mala organización de San Diego Comic-Con Málaga".

En las firmas se pueden leer diferentes testimonios que se consideran "estafados" con este paraíso del friki y que no quieren que se vuelvan a repetir ciertos errores. "Fui el viernes y de las 8 horas que permanecimos allí, seis horas fueron estando en cola..... es inadmisible y una vergüenza por parte de la organización de la Comic-Con, el sábado decidí no ir porque ya con el viernes tenía suficiente frustración", expresa Germán, uno de los firmantes.

"He venido desde Alicante con mucha ilusion habiendo comprado el billete en el mes de mayo. De la comicon solo he podido disfrutar una hora y media y de la cantidad de gente que había y la mala gestion de las entradas y las colas", ha comentado otro.

Javier, que se trasladó al evento de Mallorca, califica la jornada del sábado de "esperpento". "l doble de cola, en vez de el 100% de aforo, el 200%. Una puta locura. Hubo una estampida nada más empezar la entrada, las colas se juntaban y mezclaban. Si eras legal, no entrabas. Dentro del recinto, colas de dos horas para entrar al pabellón. En el punto de información solo tenían un boli para reclamaciones y sin sellos. El precio de la comida desorbitado...", ha indicado.