Sierra Blanca por Málaga, propuesta de regeneración urbana como agente urbanizador

Torre de viviendas diseñado por el estudio Zaha Hadid para la propuesta de Sierra Blanca Estates en El Bulto.

De la mano del prestigioso estudio de arquitectura Zaha Hadid, la promotora apuesta por "ser parte activa de la transformación de Málaga".

El popular barrio de El Bulto, en Málaga capital, se enfrenta a una histórica y ambiciosa operación de regeneración urbana.

La actuación impulsada por el Ayuntamiento tras la petición realizada años atrás por la promotora Sierra Blanca Estates, valiéndose de la innovadora figura del agente urbanizador, avanza en su tramitación administrativa, a la espera de que en las próximas semanas haya una decisión final respecto a qué empresa asumirá el desarrollo de los suelos del Ferrocarril del Puerto.

EL ESPAÑOL de Málaga ha querido conocer de primera mano los detalles de la propuesta. Y para ello ha trasladado una serie de preguntas a Pedro Rodríguez, de Sierra Blanca Estates, y Manuela Gatto, directora de Zaha Hadid Architects.

E. E. M.: ¿Cuál es el objetivo de Sierra Blanca al actuar en este espacio desde el punto de vista urbanístico y territorial?

Pedro Rodríguez (P. R.): Nuestro objetivo es ser parte activa de la transformación de la ciudad de Málaga. El Bulto es un área cargada de memoria y de identidad.

Desde Sierra Blanca queremos contribuir a recuperar ese espacio para la ciudad y para sus ciudadanos, con una propuesta que no solo aporte nueva vivienda, sino que también incorpore cultura, movilidad sostenible, zonas verdes, instalaciones deportivas y espacios de encuentro comunitario.

Pedro Rodríguez junto a sus hijos Carlos y Luis.

Más que un proyecto inmobiliario, lo concebimos como una oportunidad de regeneración urbana que integre lo social con lo territorial, y que logre reequilibrar la relación de Málaga con su litoral.

La actuación se desarrolla bajo la figura del agente urbanizador, un modelo pionero en Andalucía, que demuestra que la colaboración público-privada es una herramienta eficaz para construir ciudad de manera más ágil, inclusiva y con visión de futuro.

E. E. M.: ¿Cuáles son los principales ejes de la propuesta?

P. R.: La propuesta se articula en torno a tres ejes estratégicos que marcan la identidad del proyecto:

El modelo de supermanzana: diseñado para dar prioridad a las personas, fomentando la movilidad peatonal y ciclista, reduciendo el tráfico rodado y generando espacios públicos de alta calidad. Este modelo crea un urbanismo más humano, con grandes plazas, zonas arboladas y espacios abiertos que favorecen la interacción social y la vida de barrio.

diseñado para dar prioridad a las personas, fomentando la movilidad peatonal y ciclista, reduciendo el tráfico rodado y generando espacios públicos de alta calidad. Este modelo crea un urbanismo más humano, con grandes plazas, zonas arboladas y espacios abiertos que favorecen la interacción social y la vida de barrio. El compromiso social: con la promoción de 80 viviendas de protección oficial que se integran en el conjunto, y con la reubicación del Cottolengo en un edificio moderno, plenamente adaptado, que garantiza la continuidad de su labor solidaria en mejores condiciones. De este modo, aseguramos que el proyecto no desplace al tejido social existente, sino que lo refuerce.

La sostenibilidad y el diseño: el proyecto apuesta por un urbanismo respetuoso con el medioambiente, con nuevas zonas verdes, gestión eficiente de recursos y movilidad sostenible, al tiempo que incorpora una dimensión cultural que conecta la memoria histórica del barrio con la Málaga contemporánea y de futuro. Es una forma de integrar pasado, presente y proyección internacional en un mismo espacio.

Otra perspectiva de la torre de viviendas.

E. E. M.: Para dar empaque a la intervención, el desarrollo planteado lo dejan en manos de un estudio internacional como el de Zaha Hadid. ¿Qué consiguen para Málaga con Zaha Hadid?

P. R.: Contar con Zaha Hadid Architects no es únicamente un símbolo de prestigio, sino una decisión estratégica que proyecta a Málaga hacia la esfera internacional del diseño y la innovación arquitectónica.

Convierte a la ciudad en un referente inmediato en el panorama global de la arquitectura contemporánea.

El edificio concebido por Zaha Hadid será mucho más que un inmueble: cambiará el skyline de Málaga con una pieza icónica, que atraerá miradas, talento, inversión y turismo cultural.

Además, el diseño ha sido concebido con un profundo respeto por el entorno urbano inmediato, garantizando la preservación de las vistas traseras de las edificaciones ya existentes, de modo que el nuevo hito arquitectónico conviva en equilibrio con el barrio actual y no genere perjuicio para sus residentes.

De esta forma, la ciudad no solo gana un icono arquitectónico internacional, sino también un ejemplo de cómo es posible crecer de manera respetuosa e inclusiva.

Málaga se posiciona, así, como un polo cosmopolita, creativo y vanguardista, consolidando su atractivo global y sumándose al selecto grupo de capitales mediterráneas que han hecho de la arquitectura un motor de transformación urbana y de proyección mundial.

E. E. M.: Una de las piezas más significativas es la torre de 22 plantas para el residencial libre. ¿Por qué esta apuesta por las alturas?

P. R.: La torre responde a una doble necesidad: por un lado, optimizar el uso del suelo en un entorno urbano consolidado, y por otro, generar un hito arquitectónico que simbolice la modernidad y la proyección internacional de Málaga.

Al concentrar la edificación en altura, conseguimos liberar más superficie en planta baja para zonas verdes, equipamientos públicos, áreas de convivencia y espacios culturales, aportando un valor añadido a la comunidad.

A su vez, la torre se convertirá en un símbolo urbano, un edificio singular que principalmente respeta su entorno inmediato, preserva las vistas hacia el mar de los edificios aledaños y establece un diálogo con la ciudad.

Málaga, de este modo, se suma a la tradición de otras capitales europeas que han sabido apostar por la arquitectura en altura como catalizador de transformación, atracción y modernidad.

Infografía del proyecto.

E. E. M.: ¿Qué calendario maneja Sierra Blanca en el supuesto de ser seleccionada?

P. R.: Nuestro compromiso es avanzar con la máxima agilidad y calidad, siempre garantizando los principios de transparencia, consenso ciudadano y excelencia en cada fase.

Si finalmente somos seleccionados, nuestro objetivo es que la transformación pueda iniciarse en un horizonte cercano, hasta conseguir que El Bulto se convierta en un barrio plenamente integrado en la vida cotidiana de Málaga.

Queremos que los ciudadanos no solo vean un nuevo desarrollo, sino que lo vivan y lo sientan como un espacio propio, diseñado para mejorar su calidad de vida y fortalecer su identidad urbana.

E. E. M.: El Bulto sería el segundo gran desarrollo de Sierra Blanca en Málaga capital, tras la torre de Torre del Río. ¿Hay previsión de asumir nuevos retos en la capital?

P. R.: Nuestra relación con Málaga es profunda y duradera, basada en una visión compartida de futuro y en un firme compromiso social.

Con Torre del Río demostramos que es posible impulsar proyectos que combinan innovación, diseño y responsabilidad, y con El Bulto reafirmamos esa apuesta por contribuir al crecimiento sostenible de la ciudad.

Entendemos que nuestro propósito es crear ciudad, generar comunidad y dejar un legado urbano y social que perdure.

Por ello, estamos abiertos a nuevos retos y a proyectos que compartan esta misma lógica de valor compartido, donde innovación, sostenibilidad y cohesión social sean ejes fundamentales.

Ese espíritu ya se refleja en iniciativas paralelas como el Rafa Nadal Club o nuestras promociones de vivienda protegida, que muestran que Sierra Blanca no limita su acción al segmento del lujo, sino que busca impactar de manera positiva en valores deportivos y de bienestar social, además de distintos ámbitos de la sociedad malagueña.

En definitiva, nuestro compromiso con Málaga trasciende lo inmobiliario: es un compromiso con las personas, con su bienestar y con el futuro de la ciudad.

Punto de vista de Zaha Hadid

E. E. M: ¿Es este el primer proyecto de Zaha Hadid Architects en España? ¿Por qué Málaga?

Manuela Gatto (M. G.): Málaga es una ciudad vibrante con su área portuaria industrial en proceso de renovación urbana para responder a las necesidades de los residentes de la ciudad en el siglo XXI.

Manuela Gatto. Frederic Aranda

ZHA tiene muchas décadas de experiencia en la creación de algunos de los espacios públicos más populares del mundo y sería un honor tener la oportunidad de aplicar nuestro conocimiento y experiencia para la gente de Málaga.

Ya hemos trabajado antes en España

El fue encargado en 2006 como una sala de cata de vinos que alberga el delicado pabellón de 100 años de la bodega y se ha convertido en un puente entre la evolución pasada, presente y futura de la mundialmente reconocida bodega familiar.

El Pabellón Puente de Zaragoza , que fue concebido no solo como un cruce del río Ebro sino también como un lugar de encuentro y exhibición para la Expo Zaragoza 2008, ha sido convertido en el muy popular museo de transporte “Mobility City” de Zaragoza.

El Masterplan de Zorrotzaurre en Bilbao ha reinventado una península industrial abandonada dentro del río Nervión en un nuevo distrito residencial, cívico y cultural que ofrece un modelo eficaz para el crecimiento inteligente y sostenible de Bilbao en el futuro.

El diseño de cada uno de estos proyectos fue definido involucrándose con los contextos locales y mejorando la vida cívica. La transformación de El Bulto ofrece a los residentes de Málaga oportunidades similares para su ciudad.

E. E. M: ¿Cuál ha sido el principal desafío al integrar el edificio en el área urbana existente?

M. G.: Una de las principales consideraciones fue integrar la arquitectura dentro del tejido residencial de El Bulto.

El diseño aborda esto creando una transición fluida: la base del edificio ancla el proyecto en su contexto, respetando la escala urbana existente, mientras que la forma escultórica se eleva en pasos graduales, haciendo que el cambio de altura se sienta natural en lugar de abrupto.

A nivel de calle, plazas, cafés y espacios culturales abren la planta baja al público, suavizando la transición hacia el vecindario y creando permeabilidad hacia el frente marítimo.

E. E. M.: ¿Qué impacto tiene un proyecto de Zaha Hadid Architects en el proceso de regeneración urbana y qué representa este proyecto?

M. G.: Este tipo de proyectos puede remodelar percepciones. Al estar fuera del centro histórico de Málaga –y adyacente a la planeada transformación del puerto de la ciudad en un distrito cultural– El Bulto puede abordar las ambiciones de Málaga para el siglo XXI como un centro mediterráneo de cultura e innovación, priorizando el espacio público, la accesibilidad y la calidad de vida, al mismo tiempo que respeta el pasado.

E. E. M.: ¿Podrían compartir ejemplos de otras áreas en diferentes ciudades y mercados que han pasado por procesos similares de regeneración?

M. G.: El rascacielos residencial One Thousand Museum de 62 plantas fue construido en un terreno junto a la terminal marítima de Miami. El proyecto ayudó a regenerar la ribera pública de Miami en la Bahía Biscayne y revitalizó el distrito norte del downtown de Miami, que había carecido de inversión en comparación con otros distritos de la ciudad. El diseño completado de ZHA elevó los estándares esperados para todos los nuevos edificios futuros en Miami.

El 520 West 28th Street en Nueva York de ZHA fue construido en el solar de un antiguo almacén y resultó integral en la regeneración del barrio de Chelsea en la ciudad. Uno de los edificios nuevos más populares de Nueva York, este edificio residencial de 12 plantas abrió en 2017 y es un emblema de la remodelación de Hudson Yards de 25 mil millones de dólares. Dentro de una comunidad consolidada que ha visto la transformación de la High Line de una línea ferroviaria de carga abandonada a parque público, el 520 West 28th encarna un compromiso por mantener el carácter distintivo de su vecindario; creando un edificio con su propia presencia arquitectónica, pero muy en sintonía con su entorno.

Las Citylife Residences de ZHA son un desarrollo de 230 apartamentos dentro de los terrenos abandonados de la feria comercial de Milán, tras la reubicación de la feria a Rho Pero en 2005. Ubicado junto al centro histórico de Milán, el desarrollo regeneró su distrito en el noroeste de Milán y ahora es uno de los desarrollos residenciales más populares de la ciudad.

El Riverside Museum de ZHA en Glasgow está construido en el solar de un astillero abandonado y es parte integral de la regeneración de la ribera industrial de Glasgow. Abierto en 2011 y nombrado “Museo Europeo del Año”, este museo de transporte recibe más de un millón de visitantes cada año.

El edificio Masaryčka de ZHA, un edificio comercial de 10 plantas que abrió en 2023, es uno de los edificios más fotografiados de Praga en Instagram. Construido en el solar de un antiguo aparcamiento, un terreno abandonado durante varias décadas, el edificio es parte integral de la reurbanización en curso de la estación de tren Masaryčka de la ciudad. Ubicado junto al centro histórico de Praga, el edificio Masaryčka está definido por rutas de circulación que proporcionarán acceso a nuevos espacios cívicos para la ciudad.

Go Park Sai Sha de ZHA es un nuevo centro comunitario que abrió hace apenas unos meses en 2025 y ya ha recibido a más de un millón de visitantes. Uno de los espacios públicos de actividades más populares de Hong Kong, el centro incorpora instalaciones deportivas y comerciales y sirve como el corazón de un nuevo distrito residencial. El diseño de ZHA es una composición interconectada de edificios que da la bienvenida a los visitantes desde todas las direcciones.