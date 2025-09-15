Del puerto fenicio a las factorías romanas: los grandes secretos ocultos de Cerro del Villar

Un año más, con las calores propias del verano, regresan los arqueólogos al Cerro del Villar.

El silencio que protagoniza el paso del tiempo en este espacio de la parte final del río Guadalhorce queda atrás, dando paso a un escenario de vida y frenesí.

Y el pasado, tantas veces ignorado, se convierte en protagonista único de la labor de decenas de profesionales, especializados en diferentes disciplinas.

El suyo es el reto de desentrañar todos los secretos que guarda esta gran extensión de terreno, sobre el que, concluyen los expertos, se sembró la semilla de lo que hoy es Málaga.

La Universidad de Málaga retomó hace apenas unas semanas las excavaciones en el yacimiento en busca de los orígenes de la Málaga fenicia.

Es la cuarta campaña de investigación arqueológica, que cuenta con la colaboración económica de la Junta de Andalucía y que se extenderá en el tiempo hasta el próximo 26 de septiembre.

Al frente del equipo científico, integrado por miembros de las universidades de Chicago (EE UU) y Mamburgo (Alemania) vuelve a estar el profesor de Prehistoria del Departamento de Ciencias Históricas José Suárez.

Los resultados de las expediciones anteriores confirmaron que el Cerro del Villar es uno de los asentamientos fenicios arcaicos mejor conservados del Mediterráneo occidental y con mayor potencial para el estudio de este periodo, de hace casi 3.000 años, así como del fenómeno de expansión colonial en la Península Ibérica.

Objetivos de la campaña

La campaña actual busca dar continuidad a los trabajos realizados el pasado año, centrando el estudio en un inmueble fechado en el siglo VII a.C., de grandes dimensiones y con más de 20 metros de longitud.

"Podría ser de carácter público", apunta Suárez, quien precisa que la construcción se sitúa en paralelo a la orilla de la isla en este sector del yacimiento.

El plan inicial incluye conocer su organización interna y los usos de cada una de las estancias, así como sus fases arquitectónicas.

"La entidad de los edificios y la evidencia de un urbanismo denso y complejo resaltan que el Cerro del Villar fue el gran asentamiento de la bahía de Málaga que dio lugar al origen de nuestra ciudad", apostilla el líder de la expedición.

El investigador apunta que los hallazgos arqueológicos indican que en él convivieron gentes de tradiciones muy distintas, caso de los fenicios procedentes del Próximo Oriente, con las gentes locales de finales de la Prehistoria. Precisamente, "el éxito de la convivencia entre estas poblaciones garantizó el éxito del proyecto".

Producción alfarera

En otro sector de la excavación, se abordará la caracterización de un posible taller púnico de producción alfarera, del que podrían haberse localizado restos de un horno y un gran testar con abundantes desechos, en particular de ánforas y otros utensilios domésticos de barro.

Fechado en el siglo V a.C., indica, por tanto, que es coetáneo a la importante ciudad de Malaka localizada en la margen izquierda de la desembocadura del río Guadalmedina.

Ello implica que en esos momentos el Cerro del Villar funcionó como un ámbito artesanal relacionado con la ciudad, pero con una entidad superior a lo que se había imaginado hasta el momento.

De hecho, estudios realizados por miembros del equipo de investigación de la UMA han constatado que conservas de pescado envasadas en estas ánforas malacitanas fueron consumidas en importantes ciudades griegas del momento, como Corinto.

Factoría de salazones

Por otro lado, se busca determinar el momento de la construcción de la destacada factoría de salazones romana detectada mediante prospecciones geofísicas del subsuelo en 2022, y que se sabe que se abandonó en el siglo V d. C., por lo que estuvo funcionando a la vez que las piletas construidas sobre los restos del Teatro Romano de Málaga.

En paralelo a la excavación de este año, se continuará trabajando en el laboratorio de Arqueología de la UMA el procesado y la preservación del material arqueológico recuperado en los trabajos de campo para su posterior estudio y análisis, bajo la dirección del equipo de la empresa MENIA RESTAURACIÓN.