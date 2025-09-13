Málaga lanza un software pionero para medir la Huella del Turista y su impacto ambiental, económico y social

Un grupo de turistas observan Málaga desde el mirador de La Alcazaba.

El Ayuntamiento de Málaga ha lanzado un innovador proyecto con el que busca desarrollar un software que mida la Huella del Turista, permitiendo conocer y gestionar el impacto ambiental, económico y social de los visitantes en la ciudad.

Con este propósito, acaba de poner en marcha el procedimiento administrativo para contratar a una empresa externa el desarrollo de las acciones vinculadas a Málaga Tourist Footprint (MTF): Sistema Integral para la Medición y Gestión de la Huella del Turista.

Este contrato, con un importe inicial de 76.225,72 euros (IVA incluido), tiene como plazo de ejecución 9 meses y busca posicionar a Málaga como líder en sostenibilidad turística e innovación urbana. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 30 de septiembre para presentar sus ofertas.

El objeto principal es el diseño, desarrollo e implementación de un software web y móvil que calculará el impacto de los turistas. La solución, según se recoge en el pliego de condiciones que rige el concurso, se basará en la información obtenida mediante encuestas diseñadas por el Consistorio, cuyo modelo y algoritmo han sido previamente validados.

Innovación metodológica

La metodología integra indicadores de huella ecológica (impacto sobre agua, energía, residuos y transporte) y huella digital (análisis del comportamiento y hábitos del turista usando tecnología).

La herramienta devolverá al usuario un resultado visual en siete niveles, junto con recomendaciones personalizadas para reducir el impacto ambiental.

La encuesta será accesible desde un código QR y mediante descarga de la aplicación, con opción bilingüe (español e inglés) y un diseño atractivo basado en iconos ambientales representativos.

Funcionalidades adicionales

Plataforma de gestión de datos abiertos con un dashboard interactivo donde los técnicos visualizarán los principales KPIs.

Sistema de gamificación para incentivar la recopilación de datos y la adopción de hábitos sostenibles entre los turistas.

Capacitación y sensibilización para actores turísticos y personal técnico local, reforzando el modelo de turismo sostenible promovido por Málaga.

Fundamentación y visión estratégica

Esta licitación responde a la apuesta de Málaga por consolidarse como referente internacional en innovación urbana, sostenibilidad y turismo inteligente.

La ciudad forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes y de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible de la OMT, y quiere reorientar la presión turística para que el impacto en el entorno resulte lo más positivo posible.

En este sentido, se destaca el afán por "liderar esta transformación global desarrollando herramientas que permitan medir, gestionar, mitigar y reorientar la huella del turista desde un punto de vista económico, ambiental y social, promoviendo que el impacto de esta huella no sea negativo, sino que sea el más positivo posible".