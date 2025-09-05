Etralux gana el contrato de mantenimiento del alumbrado exterior en Málaga: 12 millones de euros por tres años

Los directivos de la empresa Etralux van a coger el fin de semana más contentos de lo habitual. El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado este viernes que le ha adjudicado el servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado exterior de la ciudad.

El importe no es baladí teniendo en cuenta las grandes dimensiones de la capital malagueña: 12 millones de euros para tres años.

El Consistorio lo ha repartido en dos lotes. El primero, de 7 millones de euros, incluye el alumbrado exterior de los distritos Centro, Este, Cruz del Humilladero y Carretera de Cádiz, además del equipamiento del túnel de la Alcazaba (alumbrado, ventilación y equipos de sonido, entre otros).

El segundo, de 5 millones de euros, abarca los distritos Ciudad Jardín, Bailén, Palma-Palmilla, Teatinos, Campanillas, Puerto de la Torre y Churriana.

Se intenta ahorrar y ser lo más sostenible que se pueda. En estos momentos hay 70.700 puntos de luz públicos en la capital y el 80% ya son led. El objetivo es alcanzar este mismo año el 100%. Eso supondrá un ahorro de 3,9 millones de euros, dependiendo del precio de la luz.