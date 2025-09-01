Adiós bazares, hola bubble teas: Armengual de la Mota se convierte en la ‘China Town’ de Málaga

Armengual de la Mota es una de las calles comerciales más icónicas de Málaga, pero ya poco queda en ella de lo que fue en su día. El mural de Mango ya no está colocado en una de sus fachadas, el edificio donde se ubicaba el bazar Ven&viste fue derrumbado y tiendas de toda la vida como Electrolider o Bazar San Juan pasaron a la historia con el paso del tiempo.

Si hay algo que caracteriza a esta vía, sin duda, eso ha sido la gran transformación comercial que ha vivido en los últimos años: Armengual de la Mota ha pasado de tener sus aceras repletas de pequeños negocios, muchos de ellos familiares, a convertirse en una pequeña China Town a la malagueña.

Un tuitero malagueño (@lerele) decía hace unas semanas que Armengual de la Mota estaba a muy poco de recibir el nombre de Armengual de la 'Soja' ante la cantidad de locales asiáticos que habían llegado en apenas unos meses. Y con solo un paseo basta para percatarse de que no le falta razón.

Con tanto nuevo negocio asiático habría que llamarla Amengual de la Soja — Lerele (@lerele) August 4, 2025

Uno de ellos es el supermercado asiático Okidoki, que ha tenido una gran acogida por parte del público malagueño desde su llegada en mayo de 2024. Tienen muy buenas reseñas y la mayoría de sus clientes ponen en valor la gran variedad de productos que tienen en sus estantes y que trasladan al mismísimo corazón de Tokio a todo el que lo visita.

Además, el establecimiento cuenta con una zona para poder comer allí mismo lo que compras. Así, a unos metros del número 33, donde se ubican, se encuentra también Tapio, un salón de tea bubble, una especie de té que lleva en el fondo unas bolitas gelatinosas que últimamente causan mucha sensación entre el público más joven. Los hay de mil sabores, para toda clase de gustos.

En el número 19, algo más cerca de El Corte Inglés, Two bear house: un restaurante especializado en cocina coreana que rompe los esquemas a todo el que le da la oportunidad. En sus instalaciones podrás probar el toppochi, los corndogs, el gimbap o el pollo frito coreano, que es un clásico que no falla para los más reacios a este tipo de comida.

El restaurante también envía a domicilio y cuenta a su vez con fantásticas reseñas en Google. Aunque hubo hace unos meses un boom de aperturas de locales japoneses, no son menos los coreanos, que con su hot pot han conquistado los corazones malagueños.

Vietnam también tiene representación en esta Armengual de la Soja, con un local de uñas como el de Linda Nails, donde se realiza la manicura vietnamita; este tipo de manicuras son algo más rápidas, se hacen con remojo en agua y generalmente se centran más en el esmalte y el color que en el trabajo preciso de las cutículas.

Y el último local asiático que EL ESPAÑOL de Málaga ha detectado en Armengual es Two too, otro bubble tea, pero este con un ambiente muy relajante, con colores anaranjados e incluso con sillones donde tomar un té mientras lees. Hay ya quien lo define como uno de los sitios con mejores tés de toda la ciudad y ponen en valor que cuenten con un té del día que sale "algo más económico".

Aunque no esté en Armengual de la Mota, pero muy cerca, bien merece la pena mencionar en este listado la cafetería Panda Kawaii, un lugar idílico para los amantes del cosplay, ya que tanto el ambiente como las propias camareras parecen sacados de un manga o un videojuego. Todo es rosa, tiene dibujos animados y hasta los platos de la carta son de lo más cucos.

Armengual de la 'Soja' ya sirve como un escaparate multicultural que acerca Asia al centro de Málaga. Lo que antes fueron pequeños negocios locales, hoy son espacios que transportan a Tokio, Seúl o Hanói sin necesidad de coger un avión. Una transformación que, aunque hay quien cree que le resta identidad, le ha dado a la calle un nuevo carácter y la ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan sabores, experiencias y tendencias diferentes.