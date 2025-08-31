Incendio en una vivienda de Málaga capital: una persona afectada por inhalación de humo

Incendio de una vivienda en Málaga capital en la tarde de este domingo. Una persona ha sido trasladada a un centro hospitalario por inhalación de humo, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en un mensaje en redes sociales.

Los efectivos de bomberos han intervenido en la extinción del incendio, que se ha registrado en la terraza de una vivienda en calle Garcerán, en el distrito Carretera de Cádiz.

Hasta el lugar se han desplazado dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero procedentes de los parques Central (Martiricos) y Las Pirámides.

También han acudido los servicios sanitarios del 061, que han trasladado a una persona a un centro hospitalario por la inhalación de humo, según han señalado las citadas fuentes.