La madre de Ángel, el joven asesinado en Capuchinos: “¿Por qué le han quitado la vida a mi niño?"

La persiana está bajada. A esta hora no suele ser lo más común, teniendo en cuenta que se trata de una calle muy transitada. Sin embargo, en la puerta de uno de los negocios de la zona no hay más que lamentos por la pérdida de Ángel. “¿Por qué le han quitado la vida a mi niño?”, pregunta su madre sin cesar.

No hay respuesta que valga, la Alameda de Capuchinos se ha convertido en una pesadilla para esta familia que en la madrugada del pasado domingo perdió a su hijo, un joven de 21 años, presuntamente asesinado tras un apuñalamiento en plena calle.

Lágrimas, pancartas contra la violencia y un repetido “qué desgracia” por parte de los presentes ha inundado la tarde de este lunes la plaza del Patrocinio. Ha sido la ubicación elegida por la Asociación de Victoriana de Capuchinos para rendir homenaje a la víctima.

Vecinos y autoridades en la concentración. P.T.

Y no solo eso, también para denunciar la violencia que se ha cobrado la vida de este capuchinero, pues fue presuntamente asesinado por dos jóvenes que están detenidos a la espera de pasar a disposición judicial, según la investigación policial.

“Mami, llévame contigo, tengo que curar su herida”, reconocía la madre del joven presuntamente asesinado a los ojos de unas 250 personas que se han unido en este encuentro en repulsa del crimen, según han asegurado fuentes policiales a EL ESPAÑOL de Málaga. Su madre no dejaba de buscar una cura a esa herida propiciada por un arma blanca que acabó con la vida de su hijo hace poco más de 24 horas.

Los vecinos han estado cinco minutos en silencio al tiempo que sujetaban unos carteles en contra de la violencia. Como reconocía la vocal de la asociación, Fátima Sánchez, “necesitamos más seguridad en el barrio para que esto no vuelva a ocurrir”.

Al tiempo que añadía que a Ángel y a su familia lo conocían todos en el barrio. “Era muy buena persona y su familia tiene un ultramarino en la zona. En el barrio nos conocemos todos, somos una familia”, aseguraba.

Y el ruido no ha tardado en volver tras los aplausos con más llantos, abrazos e incluso el pequeño hermano de la víctima tratando de consolar a su madre, acompañados de amigos y familiares. Quienes conocían al joven tienen claro que su nombre no le hacía justicia.

“Es que era un ángel de verdad, no había niño más bueno, siempre con su hermano, con sus padres y ayudando en todo”, reconocía uno de sus allegados a quien aún le costaba asimilar la pérdida.

Por su parte, José Ocón, presidente de la asociación, ha señalado que se han concentrado "para condenar la violencia en el barrio, para condenar que se le quite la vida a una persona. Realmente, quitarle la vida a una persona no debería de estar justificado por nada, ni por religiones, ni por credo, ni por color, ni por nacionalidad".

"Han robado una vida. Los vecinos quieren vivir en paz, los comerciantes quieren trabajar en paz y desde la asociación de vecinos condenamos profundamente esta violencia radical que se generó en la jornada de ayer en el barrio de Capuchinos", ha zanjado el capuchinero.

Como él, algunos aún tienen la esperanza de poder volver a ver a su querido Ángel. De hacer deporte con él, de compartir algunos ratos que él mismo hacía especial. Y con esa esperanza como destino, la concentración ha terminado con farolillos de color verde volando hacia el cielo.