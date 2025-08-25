Los famosos en la Feria 2025: de Carmen Borrego a la niña del pompón pasando por la plantilla del Málaga CF

A la Feria de Málaga cada vez viene más gente. El buen tiempo, la tradición y la música son una combinación que atrae a cualquiera, sea de Málaga o no, y también a algunos rostros conocidos del mundo de la música, el fútbol, la televisión y las redes sociales.

El Real Cortijo de Torres y el Centro de Málaga han sido el posado para muchos famosos que durante estos ocho días de fiesta han decidido venirse a la capital a probar el Cartojal, bailar en alguna que otra caseta o montarse en los cacharritos.

Carmen Borrego ha sido uno de los rostros conocidos que han disfrutado de las fiestas. Acompañada de su marido, sus hijos, María Sánchez 'la jerezana' y un amigo de esta se pasearon por la feria y disfrutaron de las fiestas.

Tampoco quiso perserse la fiesta Kevin Medina, ex jugador del Málaga C.F. La usuaria de TikTok Arias_21 lo 'cazó' disfrutando de la primera feria de su hija y se hizo foto con algunos seguidores que le pararon en la zona de los cacharritos.

Además, otros usuarios también captaron a Julen Lobete cantando flamenco en la caseta frente a sus compañeros de equipo.

Por otro lado, la actriz Masi fue vista en una caseta disfrutando de una patata asada de toda la vida. También la joven compartió un vídeo publicitario donde disfrutaba con sus amigas en la Feria y se reencontraba con su familia de Málaga.

Y fiel a su tierra, María Figueroa, la niña del pompón que salía en Menuda Noche, programa que presentaba Juan y Medio en Canal Sur, tampoco quiso perderse la Feria de Málaga y bajó al real reinventando un poco el mantón.

Tampoco quisieron perderse la Feria algunos rostros de las últimas ediciones de Operación Triunfo como Salma y Álvaro Mayo de OT2023 y Samantha de OT2020. Los dos primeros estuvieron juntos dándolo todo en diferentes casetas y Samantha se ha dejado ver en redes sociales bailando con amigos y comiendo en los diferentes puestos del Real.