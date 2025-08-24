Estos son los números con los que termina la Feria de Málaga: aumentan los viajeros en bus, la basura y cierran cinco casetas

La Feria de Málaga ha llegado a su fin. En el Centro y en el Real Cortijo de Torres ya se están descolgando los farolillos a la espera de que llegue el verano de 2026 para volver a colocarlos. Tras ocho días de celebración y tradición, estos son los números con los que cierra la feria.

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ha registrado un total de 1.574.424 desplazamientos durante los ocho días de Feria. Esto supone un incremento del 2,6% con respecto a 2024.

El Ayuntamiento de Málaga había puesto a disposición de los visitantes y malagueños 300 autobuses de la EMT las 24 horas del día desde el pasado viernes 15 de agosto hasta la madrugada del domingo 24 de agosto.

Así al servicio ordinario que presta la EMT durante el día, se ha sumado la habilitación de 16 líneas especiales a partir de las 20.00 horas que han conectado todos los distritos de la ciudad con el Real. A ello hay que añadir la línea F que enlaza la Feria del Centro con el Cortijo de Torres durante las 24 horas, así como la línea F durante el día y la noche.

El dispositivo ha supuesto incrementar los servicios una media del 25%, llegando hasta un 40% sobre la oferta de un día normal y hasta un 70% los fines de semana y festivos, teniendo en las horas punta todos los autobuses disponibles en la calle.

Dispositivo especial de taxis

En lo relativo a la movilidad, este año también se ha organizado un dispositivo especial para el servicio de taxis y las paradas de los mismos. Así, para atender la demanda de este servicio durante las jornadas de la Feria, el Ayuntamiento ha mantenido la supresión de turnos y descanso obligatorio iniciada el 1 de julio.

Esto ha permitido tener toda la flota dispuesta para dar mejor servicio a la ciudadanía. Las dos paradas de taxis establecidas en el Real de la Feria han estado en funcionamiento las 24 horas del día.

En cuanto al tráfico, ha habido normalidad en los desplazamientos a la Feria de Málaga. Asimismo, los cortes de tráfico y los filtros establecidos han permitido el correcto funcionamiento del eje reservado al transporte público para autobuses urbanos y taxis en camino San Rafael y en Ortega y Gasset, así como la movilidad en el interior de las barriadas situadas en el entorno del recinto ferial.

Respecto a los aparcamientos municipales en el centro histórico, éstos han alcanzado el 86% de ocupación media durante las horas de la Feria del Centro. La red de aparcamientos municipales situados en el centro y su entorno ha ofrecido un total de 5.066 plazas distribuidas en diversos aparcamientos.

Por su parte, en el Real en Cortijo de Torres la oferta de zonas de estacionamiento para vehículos con 3.535 plazas en distintos espacios en el entorno del recinto ferial y 2.990 para motos han registrado una ocupación media del 80%.

Más de 1.170 toneladas de basuras recogidas

Durante las fiestas, los trabajadores de Limasam han recogido en total, en el centro histórico y el Cortijo de Torres, un total de 1.176 toneladas de basura, lo que supone un 0,5% más respecto al año pasado. Se han obtenido estas cifras a partir de los datos de recogida desde el primer día de la Feria hasta las primeras horas de hoy, domingo 24 de agosto.

En el Real se han contabilizado más de 470 toneladas, lo que representa prácticamente la misma cantidad que el año pasado. También han sido similares los resultados en la Feria del Centro.

Desmontaje del Cortijo de Torres

En cuanto a la limpieza de residuos del desmontaje del recinto de Cortijo de Torres, se prolongará desde el 25 al 29 de agosto. Limasam procederá a la limpieza general tras el desmontaje de las casetas, concentrando la mayor parte de sus esfuerzos en el Cortijo de Torres y barriadas aledañas.

Para atender dicha demanda, se contará con 31 operarios, un vehículo recolector, tres vehículos baldeadores y tres vehículos de apoyo.

Seguridad en la Feria de Málaga 2025

En esta edición, la Policía Local ha realizado 151 intervenciones por riñas y ha denunciado a 80 personas por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública, nueve personas por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, otras nueve por consumo de alcohol por parte de menores y 24 por ejercer labores de ordenación y aparcamiento de vehículos sin autorización.

Asimismo, los agentes locales han decomisado un total de 6.771 artículos, entre los que destacan la intervención de 416 unidades de sustancias estupefacientes, en la mayoría de los casos hachís, así como 19 armas blancas. Además, también han sido intervenidas 490 unidades de bebidas y otras 97 de tabaco, la mayoría por venta ambulante sin autorización.

Respecto a establecimientos públicos y casetas, durante toda la semana de Feria se han llevado a cabo 447 intervenciones, las cuales han dado lugar a 64 apercibimientos y 26 denuncias.

Cierre de cinco casetas

En este sentido, se ha producido un total de cinco cierres cautelares de casetas de 24 horas en el Real de Cortijo de Torres: una por reincidencia en el incumplimiento de contar con personal de seguridad, una por falta de delimitación y quitar mesas y sillas antes de tiempo y tres por reincidencia en impedir acceso libre y gratuito y cobrar o exigir invitación o pase para entrar.

En cuanto a la vigilancia del tráfico para fomentar la seguridad vial, el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) ha llevado a cabo 2.352 pruebas de alcoholemia y drogas, que han dado como resultado 107 positivos por alcoholemia con multa y 16 positivos penales, así como cinco por drogas. Igualmente, se ha procedido a la inmovilización de 66 vehículos y se han registrado 33 denuncias por exceso de velocidad.

Coche de caballos

En lo referente al paseo de caballos, se han realizado un total de 44 controles en el recinto ferial, con un balance de seis denuncias: tres expulsiones del recinto ferial por distintos motivos, dos denuncias por no ir vestidos de forma tradicional y una por uso indebido de espuelas o fustas.

En cuanto al Real Cuerpo de Bomberos, han realizado una treintena de actuaciones, principalmente incendios eléctricos de pequeña envergadura, retirada de ramas o elementos en riesgo de caída y apoyo logístico.

Espacio cardioprotegido

Un año más, la Feria de Málaga ha vuelto a ser un espacio cardioprotegido, con medio centenar de desfibriladores móviles repartidos en los módulos fijos de Protección Civil en el Centro y el Real, así como en los vehículos policiales y sanitarios y los instalados en 23 casetas de Cortijo de Torres en colaboración con la Federación Malagueña de Peñas, Casas Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Por su parte, Protección Civil feria, han atendido más de 200 avisos y han realizado 160 asistencias de diversa consideración, la mayoría leves por posibles intoxicaciones etílicas, limpiezas o atenciones de heridas por cortes o mareos. Además, se ha localizado a siete personas perdidas (menores y mayores).

Además, el dispositivo sanitario municipal, coordinado por la Unidad Médico Sanitaria de Bomberos y que se mantiene operativo hoy (al permanecer abiertas las atracciones) ha contabilizado cerca de 2.000 asistencias.

Prácticamente la mitad han sido por abuso de alcohol, seguidas de heridas leves. Durante toda la Feria han sido necesarios 60 traslados a centros hospitalarios, entre las que figuran diez por intoxicaciones etílicas, dos por intoxicación por ingesta de benzodiacepinas y una persona por ictus.

Atracciones y control alimentario

Este año en el Real se han autorizado un total de 98 atracciones y 242 instalaciones dedicadas a la venta de alimentos y juegos recreativos; mientras que en el Centro han sido 37 puestos de venta ambulante. Esta actividad económica ha posibilitado el empleo a unas 1.400 personas durante la Feria 2025.

Los distintos dispositivos de control en la Feria han dado lugar al levantamiento de 36 actas a casetas por incidencias en seguridad alimentaria y otras 21 por incumplir los requisitos de seguridad alimentaria en el transporte, así como a la intervención de un total de 772,91 kilos de productos por distintos motivos: pérdida de frío, irregularidades en la información alimentaria, no acreditación de origen, transporte en vehículos no autorizados, etc. El número de vehículos controlados en estos dispositivos ha sido de 1.268.

Por su parte, en el Real de Cortijo de Torres, se ha levantado un acta a un puesto de comida preparada por carecer de autorización y otro a un puesto ambulante por venta de productos no autorizados y ocupar más extensión de la permitida. Igualmente, se ha intervenido en varios puestos de venta de artículos infantiles sin autorizar, como globos con luces y voladores luminosos, así como otros artículos como flores y abanicos.

Por otra parte, se ha colaborado con Policía Local para retirar venta no autorizada, especialmente de zumos tropicales y de bolsas de hielo en la Explanada de la Juventud, donde se intervinieron y se levantaron actas a tres carritos de venta de hielo.

Prevención

Durante toda la semana de Feria, y con el objetivo de garantizar la celebración de una Feria libre de violencia machista en todas sus manifestaciones, el Consistorio ha reforzado la campaña de prevención bajo el lema Málaga, libre de violencias machistas, que ha incluido formación precisa a responsables de las casetas por parte de la Policía Local y del Área de Igualdad sobre el protocolo a seguir en casos de violencia o agresión machista.

Así, todas las casetas han sido declaradas espacio libre de violencia machista y han exhibido tanto en el interior como en el exterior la cartelería oficial identificativa de este compromiso.