Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este miércoles, 20 de agosto

La Feria de Málaga llega a su ecuador y la fiesta parece no tener fin. Un nuevo día, una nueva programación y decenas de actuaciones, actividades y pasacalles estarán presentes en todas las calles del centro de la ciudad y del Real Cortijo de Torres.

La plaza de la Merced, la plaza de Toros o el Auditorio Municipal Cortijo de Torres son algunos de los escenarios que protagonizarán desde actuaciones ecuestres y talleres infantiles hasta galas de bailes y conciertos.

Este es el listado completo para que no te pierdas nada en esta jornada:

Centro Histórico de la Ciudad - Feria Del Centro

Plaza De La Constitución

Carlos Bravo. De 13:00 a 16:00 h.

Ana Soto. De 16:00 a 18:00 h.

Plaza Las Flores

Plaza Del Obispo

Plaza De San Pedro Alcántara

Animación Musical Variada. De 15:00 a 18:00 h.

Calle Marqués De Larios

Fiesta De Verdiales

Panda Santo Pítar. Estilo Montes. De 13:00 a 16:00 h.

Panda Coto Tres Hermanas. Estilo Almogía. De 14:00 a 17:00 h.

Escenario Folclore Popular Malagueño

De 12:00 a 14:00 h. Coros De Ricardo Fernández. Aires Del Sur. Los Laureles. Guadalmedina. Sueños Malagueños. Mediterráneo.

De 16:00 a 18:00 h. Coro Ntra. Sra. De La Alegría. Coro Victoriano. Academia De Baile Alicia Lara.

14:00 h. Flamenco En Feria

Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4

Al Cante: Ana Fargas

A La Guitarra: Javier Gimeno

Grupo Flamenco “Serranas”. Gema Garcés

Plaza De La Merced

12:00 a 15:30 h. La Feria Mágica “La Feria Del Dragón”

Juegos. Talleres. Teatro. Títeres. Pasacalles. Magia…

Carrusel Ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica de la Magia, La Carpa Teatro, Ddq Kias Eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante y Rubí y Alberto Díaz de la Quintana.

Plaza De Toros La Malagueta

19:00 h. Corrida De Toros: Toros De El Puerto De San Lorenzo-La Ventana Del Puerto

Morante De La Puebla

Alejandro Talavante

Juan Ortega

Real De La Feria

12:00 a 20:00 h. Paseo De Enganches Y Caballos

Itinerario Oficial Por El Recinto

14:00 h. Caseta Municipal Del Flamenco y La Copla

Al Cante: Rocío López “La Boterita”

A La Guitarra: Francis Cerdán

Grupo Flamenco “Saeta”. Rocío Portillo

16:00 y 22:00 h. Centro De Exhibición Ecuestre

C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 - Espectáculo “Caballos Y Solera Malagueña”

21:30 h. Caseta Municipal Infantil

Compañía Esphera Teatro

Espectáculo: “Hansel Y Gretel. El Musical”

22:00 h. Caseta de los Verdiales

Fiesta Malagueña De Verdiales

Panda 1ª de Los Montes. Estilo Montes. De 22:00 a 01:00 h.

Panda de Almogía. Estilo Almogía. De 00:00 a 03:00 h.

22:00 h. Auditorio Municipal

Muestra De Bailes Malagueños Y Flamencos (21:30 H.)

Gran Gala

Ginés González

Chambao

22:30 h. Caseta Municipal Del Flamenco Y La Copla

VI Festival De Baile Flamenco De Escuelas De Málaga

22:00 h. Explanada De La Juventud