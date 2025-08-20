Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este miércoles, 20 de agosto
La plaza de la Merced, la plaza de Toros o el Auditorio Municipal Cortijo de Torres son algunos de los escenarios donde la fiesta no parece tener fin.
La Feria de Málaga llega a su ecuador y la fiesta parece no tener fin. Un nuevo día, una nueva programación y decenas de actuaciones, actividades y pasacalles estarán presentes en todas las calles del centro de la ciudad y del Real Cortijo de Torres.
La plaza de la Merced, la plaza de Toros o el Auditorio Municipal Cortijo de Torres son algunos de los escenarios que protagonizarán desde actuaciones ecuestres y talleres infantiles hasta galas de bailes y conciertos.
Este es el listado completo para que no te pierdas nada en esta jornada:
Centro Histórico de la Ciudad - Feria Del Centro
Plaza De La Constitución
-
Carlos Bravo. De 13:00 a 16:00 h.
-
Ana Soto. De 16:00 a 18:00 h.
Plaza Las Flores
Plaza Del Obispo
Plaza De San Pedro Alcántara
- Animación Musical Variada. De 15:00 a 18:00 h.
Calle Marqués De Larios
Fiesta De Verdiales
-
Panda Santo Pítar. Estilo Montes. De 13:00 a 16:00 h.
-
Panda Coto Tres Hermanas. Estilo Almogía. De 14:00 a 17:00 h.
Escenario Folclore Popular Malagueño
-
De 12:00 a 14:00 h. Coros De Ricardo Fernández. Aires Del Sur. Los Laureles. Guadalmedina. Sueños Malagueños. Mediterráneo.
-
De 16:00 a 18:00 h. Coro Ntra. Sra. De La Alegría. Coro Victoriano. Academia De Baile Alicia Lara.
14:00 h. Flamenco En Feria
Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4
-
Al Cante: Ana Fargas
-
A La Guitarra: Javier Gimeno
-
Grupo Flamenco “Serranas”. Gema Garcés
Plaza De La Merced
12:00 a 15:30 h. La Feria Mágica “La Feria Del Dragón”
-
Juegos. Talleres. Teatro. Títeres. Pasacalles. Magia…
-
Carrusel Ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica de la Magia, La Carpa Teatro, Ddq Kias Eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante y Rubí y Alberto Díaz de la Quintana.
Plaza De Toros La Malagueta
19:00 h. Corrida De Toros: Toros De El Puerto De San Lorenzo-La Ventana Del Puerto
-
Morante De La Puebla
-
Alejandro Talavante
-
Juan Ortega
Real De La Feria
- 12:00 a 20:00 h. Paseo De Enganches Y Caballos
Itinerario Oficial Por El Recinto
14:00 h. Caseta Municipal Del Flamenco y La Copla
-
Al Cante: Rocío López “La Boterita”
-
A La Guitarra: Francis Cerdán
-
Grupo Flamenco “Saeta”. Rocío Portillo
16:00 y 22:00 h. Centro De Exhibición Ecuestre
- C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 - Espectáculo “Caballos Y Solera Malagueña”
21:30 h. Caseta Municipal Infantil
-
Compañía Esphera Teatro
-
Espectáculo: “Hansel Y Gretel. El Musical”
22:00 h. Caseta de los Verdiales
-
Fiesta Malagueña De Verdiales
-
Panda 1ª de Los Montes. Estilo Montes. De 22:00 a 01:00 h.
-
Panda de Almogía. Estilo Almogía. De 00:00 a 03:00 h.
22:00 h. Auditorio Municipal
-
Muestra De Bailes Malagueños Y Flamencos (21:30 H.)
-
Gran Gala
-
Ginés González
-
Chambao
22:30 h. Caseta Municipal Del Flamenco Y La Copla
- VI Festival De Baile Flamenco De Escuelas De Málaga
22:00 h. Explanada De La Juventud
- DJ Manuel Pallarés