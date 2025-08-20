La calle Larios en la Feria de Málaga 2025.

La calle Larios en la Feria de Málaga 2025. Jorge Zapata (EFE)

Málaga ciudad

Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este miércoles, 20 de agosto

La plaza de la Merced, la plaza de Toros o el Auditorio Municipal Cortijo de Torres son algunos de los escenarios donde la fiesta no parece tener fin.

Más información: Polémica en la Feria de Málaga: la nueva portada de Cortijo de Torres convence a pocos.

Publicada

La Feria de Málaga llega a su ecuador y la fiesta parece no tener fin. Un nuevo día, una nueva programación y decenas de actuaciones, actividades y pasacalles estarán presentes en todas las calles del centro de la ciudad y del Real Cortijo de Torres.

La plaza de la Merced, la plaza de Toros o el Auditorio Municipal Cortijo de Torres son algunos de los escenarios que protagonizarán desde actuaciones ecuestres y talleres infantiles hasta galas de bailes y conciertos.

Este es el listado completo para que no te pierdas nada en esta jornada:

Centro Histórico de la Ciudad - Feria Del Centro

Plaza De La Constitución

  • Carlos Bravo. De 13:00 a 16:00 h.

  • Ana Soto. De 16:00 a 18:00 h.

Plaza Las Flores

Plaza Del Obispo

Plaza De San Pedro Alcántara

  • Animación Musical Variada. De 15:00 a 18:00 h.

Calle Marqués De Larios

Fiesta De Verdiales

  • Panda Santo Pítar. Estilo Montes. De 13:00 a 16:00 h.

  • Panda Coto Tres Hermanas. Estilo Almogía. De 14:00 a 17:00 h.

Escenario Folclore Popular Malagueño

  • De 12:00 a 14:00 h. Coros De Ricardo Fernández. Aires Del Sur. Los Laureles. Guadalmedina. Sueños Malagueños. Mediterráneo.

  • De 16:00 a 18:00 h. Coro Ntra. Sra. De La Alegría. Coro Victoriano. Academia De Baile Alicia Lara.

14:00 h. Flamenco En Feria

Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4

  • Al Cante: Ana Fargas

  • A La Guitarra: Javier Gimeno

  • Grupo Flamenco “Serranas”. Gema Garcés

Plaza De La Merced

12:00 a 15:30 h. La Feria Mágica “La Feria Del Dragón”

  • Juegos. Talleres. Teatro. Títeres. Pasacalles. Magia…

  • Carrusel Ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica de la Magia, La Carpa Teatro, Ddq Kias Eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante y Rubí y Alberto Díaz de la Quintana.

Plaza De Toros La Malagueta

19:00 h. Corrida De Toros: Toros De El Puerto De San Lorenzo-La Ventana Del Puerto

  • Morante De La Puebla

  • Alejandro Talavante

  • Juan Ortega

Real De La Feria

  • 12:00 a 20:00 h. Paseo De Enganches Y Caballos

Itinerario Oficial Por El Recinto

14:00 h. Caseta Municipal Del Flamenco y La Copla

  • Al Cante: Rocío López “La Boterita”

  • A La Guitarra: Francis Cerdán

  • Grupo Flamenco “Saeta”. Rocío Portillo

16:00 y 22:00 h. Centro De Exhibición Ecuestre

  • C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 - Espectáculo “Caballos Y Solera Malagueña”

21:30 h. Caseta Municipal Infantil

  • Compañía Esphera Teatro

  • Espectáculo: “Hansel Y Gretel. El Musical”

22:00 h. Caseta de los Verdiales

  • Fiesta Malagueña De Verdiales

  • Panda 1ª de Los Montes. Estilo Montes. De 22:00 a 01:00 h.

  • Panda de Almogía. Estilo Almogía. De 00:00 a 03:00 h.

22:00 h. Auditorio Municipal

  • Muestra De Bailes Malagueños Y Flamencos (21:30 H.)

  • Gran Gala

  • Ginés González

  • Chambao

22:30 h. Caseta Municipal Del Flamenco Y La Copla

  • VI Festival De Baile Flamenco De Escuelas De Málaga

22:00 h. Explanada De La Juventud

  • DJ Manuel Pallarés