Esta es la empresa que dará de comer a los policías locales y nacionales durante la Feria de Málaga

Si hay un servicio que adquiere especial importancia en la Feria de Málaga, llamada a recibir año tras año a miles de personas, ese es el de la seguridad. Durante los festejos, varios miles de agentes de la Policía Nacional y la Policía Local velarán por la seguridad de todos los asistentes.

Un amplio contingente humano al que habrá que atender sus necesidades alimenticias. Con este objetivo, el Ayuntamiento de Málaga acaba de formalizar con una empresa hostelera el contrato para que sirva las comidas a todos los operarios.

Esta labor ha sido encomendada a Taberna del Alabardero, la única firma que ha concurrido al concurso público impulsado desde el Consistorio. El coste del menú ofrecido asciende a 17 euros (IVA incluido), siendo el valor del contrato total de 41.395,00 € (IVA incluido).

Los menús serán ofrecidos desde el 16 de agosto hasta el sábado 23 de agosto en el Cortijo de Torres. Se prevé un número máximo de 2.435 menús.

Dadas las características especiales de la Feria, la empresa adjudicataria deberá contar con una ubicación para el comedor a una distancia máxima de 3 kilómetros del recinto ferial.

Además, este lugar deberá disponer de una sala cubierta con un aforo mínimo de 250 personas y, un requisito clave para la operativa policial, un aparcamiento gratuito con al menos 200 plazas para vehículos turismo, cerrado al público y situado junto al comedor o a una distancia máxima de 50 metros en línea recta.

Los horarios estimados para el servicio serán de 14:00 a 16:00 horas para el almuerzo y de 20:30 a 00:30 horas para la cena, con la posibilidad de establecer tres turnos de comedor dentro de cada franja para optimizar el servicio.

Menús de calidad

El pliego de condiciones técnicas subraya la exigencia de que los alimentos sean cocinados, preparados, procesados y conservados en el mismo lugar del comedor, prohibiendo expresamente la cocción en otro punto y su posterior regeneración.

Cada comensal disfrutará de un buffet de ensaladas, un primer plato a elegir entre dos opciones, un segundo plato también con dos opciones, y un postre, incluyendo una guarnición fija y pan.

Las bebidas incluidas serán agua mineral, cerveza sin alcohol o refrescos envasados de primera marca (no a granel), y ninguna de las opciones contendrá alcohol.

Para aquellos agentes que no puedan desplazarse al comedor por motivos de servicio o puntos fijos de trabajo, se habilitará un servicio de suministro de menús fuera del emplazamiento.

Aunque se estima un total de 110 menús de este tipo, la empresa deberá tener capacidad para preparar hasta 225 menús diarios, entregados en recipientes herméticos y bolsas térmicas para garantizar su adecuada temperatura, siendo el traslado realizado por la propia Policía Local.

Adicionalmente, la empresa adjudicataria deberá dispensar 1.200 botellines diarios de agua mineral de 50 cl refrigerada, con una distribución equitativa de 600 botellines en la carpa del Real de la Feria y 600 en la Jefatura Central de Policía Local, aparte de las bebidas servidas en el comedor.

Esta es la composición principal del menú diario:

Sopas Frías (Varían según el día):

Gazpacho: Disponible los días 16/8, 19/8, 22/8.

Crema Fría de Melón: Disponible los días 17/8, 23/8.

Salmorejo: Disponible los días 18/8, 21/8.

Gazpacho de Remolacha: Disponible el 20/8.

Ajoblanco: Disponible el 17/8 (aunque aparece en la columna del 17/8 junto a Salmorejo, sugiere que también es una opción ese día).

Ensalada Principal (Común para todos los días):

Ensalada de Lechugas, Tomate, Pepino, Cebolla, Pimiento, Tomate Cherry, Atún, Maíz, Zanahoria, Remolacha, Huevos Duros. Esta ensalada se ofrece cada día de la semana.

Primeros Platos (Dos opciones a elegir cada día):

Sábado 16/8/2025 : Opción 1: Ensaladilla Rusa. Opción 2: Espagueti con Tomate y Salsa Pesto y Queso Rallado.

Domingo 17/8/2025: Opción 1: Ensalada de Pasta con Langostino. Opción 2: Arroz de Choco y Langostinos.

Lunes 18/8/2025: Opción 1: Ensalada Campera. Opción 2: Fideuá Ali Oli.

Martes 19/8/2025: Opción 1: Ensalada de Tomate y Atún. Opción 2: Garbanzos con Bacalao y Espinacas.

Miércoles 20/8/2025: Opción 1: Ensalada de Garbanzos Malagueña de Bacalao. Opción 2: Canelones Rossini.

Jueves 21/8/2025: Opción 1: Aguacate y Langostinos. Opción 2: Lentejas con Verduras.

Viernes 22/8/2025: Opción 1: Ensalada de Pimientos y Atún. Opción 2: Melanzane Parmigiana.

Sábado 23/8/2025: Opción 1: (No especificada en el Anexo 0, la fila se interrumpe). Opción 2: Arroz de Pollo y Verduras.

Segundos Platos (Dos opciones a elegir cada día):

Sábado 16/8/2025: Opción 1: Bacalao a la Romana. Opción 2: Medallones de Solomillo a la Pimienta.

Domingo 17/8/2025: Opción 1: Crujiente de Salmón. Opción 2: Salteado de Pavo con Salsa de Soja.

Lunes 18/8/2025: Opción 1: Rosada a la Bilbaína. Opción 2: Churrasco de Pollo.

Martes 19/8/2025: Opción 1: Lubina a la Espalda. Opción 2: Albóndigas con Tomate.

Miércoles 20/8/2025: Opción 1: Bacalao con Pisto. Opción 2: Jamoncitos de Pollo.

Jueves 21/8/2025: Opción 1: Pavías de Pescado. Opción 2: Pinchitos de Pollo.

Viernes 22/8/2025: Opción 1: Lenguado Frito. Opción 2: Magro con Tomate.

Sábado 23/8/2025: Opción 1: Palometa al Orión. Opción 2: Crujiente de Ternera.

Postres (Tres opciones a elegir cada día):