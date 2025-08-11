Maniquíes de carne y hueso para promocionar su moda flamenca: la curiosa iniciativa de una tienda en el Centro de Málaga para la Feria

Si has paseado hace poco por las calles del centro de Málaga, seguro que te has topado con varias jóvenes vestidas con los míticos trajes de flamenca. Eso es símbolo de que ya huele a feria.

Uno de los eventos más importantes que vive la Costa del Sol está a la vuelta de la esquina. Los negocios acondicionan sus casetas en el Real para recibir a todo aquel que desee entrar.

Mientras los invitados a la cita preparan sus mejores galas. Algunos llevan un año de búsqueda y trabajo. En cambio, otros dejan la elección del traje para el último momento.

Menos mal que parece que la suerte aparece ante ellos o, más bien, el traje para la feria. Y es que el negocio dedicado a la moda flamenca, 'El Rocío', afincado en calle San Juan transporta el traje a las calles de Málaga.

Desde hace casi 20 años salen a la calle mujeres vestidas con distintos trajes, acompañadas de un cartel en el que se indica el precio del vestido y el nombre del comercio.

La idea surgió con el fin de mantener la limpieza y no tirar más papel. "Queremos tener una ciudad limpia, porque se entregan las octavillas y luego la gente lo tira", explica María Jesús, trabajadora de la tienda.

Con el desfile improvisado que realizan las modelos, ahorran papel, reciclan y presentan sus trajes por todo el centro de Málaga ante la atenta mirada de locales y extranjeros.

Y no siempre salen los mismos trajes. "Hay varios vestidos y cada día se van poniendo los que vean, porque como hay de distintos precios, pues se van poniendo distintos modelos para que se vean todos", apunta la mujer.

Un día puedes encontrarte por la calle a una chica con un vestido azul y otra con uno rojo, al otro uno de lunares blancos junto a uno rosa. Es una lotería, varían de color, precio y forma. Pero todos son de 'El Rocío'.

Es una forma más de hacer publicidad, no significa que sea mejor o peor que otras. Hay quienes se ofertan por Internet, hay otras que tienen los trajes en el escaparate, pero ellas prefieren sacarlos a la calle.

Hay veces que la estrategia les sale rentable y aparecen en la tienda más personas de lo esperado preguntando por el traje que han visto paseando. Pero "es cuestión de suerte algunas veces", comenta María Jesús.

Aunque, si llevan tantos años repitiendo el desfile de trajes de flamenca semanas previas a la feria, será porque ya no es solo una cuestión de rentabilidad, que también, sino de tradición.