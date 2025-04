La cruzada de Málaga contra los penes en la cabeza y las muñecas hinchables se salda con cero multas

La proliferación de las despedidas de soltero en Málaga capital hace varios años alcanzó tal dimensión que obligó al Ayuntamiento a tomar cartas en el asunto. Y lo hizo con tal contundencia que llegó a aprobar y activar medidas sancionadoras, con hasta 750 euros, contra quienes llevasen penes en la cabeza, vistiesen camisetas lascivas o transitaran por la calle desnudos o semidesnudos.

Casi año y medio después de la entrada en vigor de la modificación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana para poner coto a este tipo de comportamientos incívicos, los datos estadísticos manejados por la Policía Local son más que sorprendentes.

En este intervalo de tiempo, según la información aportada por la concejala de Con Málaga, Toni Morillas, que alude a una respuesta formal de Gestrisam, no se ha abierto un solo expediente sancionador por este motivo.

Así queda recogido en la respuesta de este ente municipal, en la que se aclara que la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana "no contempla una infracción específica para despedida de soltero, por lo que no se han recibido denuncias relativas a estas despedidas".

No obstante, se añade que respecto a las conductas incívicas previstas en el artículo 36.7, que pudieran llevar a cabo grupos de despedidas de soltero, "en Gestrisam no se han recibido denuncias en este sentido, posiblemente por lo dispuesto a renglón seguido en el artículo 38.3, que únicamente posibilita la denuncia por parte de la Policía Local si tras el correspondiente requerimiento, no cesan en su conducta".

Sí consta en Gestrisam un expediente sancionador tramitado con ocasión de la Feria de Málaga del año pasado "a una persona por exhibir sus partes íntimas a la multitud". Ese comportamiento motivó una sanción de 251 euros, cuantía que fue rebajada a 125 euros por su abono.

Ante esta ausencia completa de multas, la pregunta es si esto es debido a que no ha habido despedidas de soltero en Málaga o a que, habiéndolas, los participantes han optado por inhibirse y no llevar objetos sexuales, por ejemplo.

Muy pocas quejas vecinales

Ante la interpelación planteada por Morillas, el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, ha apuntado que una de las posibles razones es que antes de aplicar a rajatabla la norma e imponer una multa, los agentes de la Policía Local realizan el correspondiente apercibimiento, lo que suele motivar un cambio de comportamiento por parte del afectado.

Pero más allá de la estadística relacionada con los procesos sancionadores, es también llamativo que Barrionuevo asegure que las llamadas de queja que se reciben en el 092 sobre despedidas de soltero son muy escasas.

En concreto, ha cifrado en 32 las existentes el año pasado, mientras que en lo que llevamos de año es una sola. Esto hace una media de apenas 2,2 llamadas al mes. El dato es más llamativo si se tiene en cuenta que la sala 092 suele recibir del orden de 129.000 llamadas de vecinos alertando de conductas incívicas.

"La ausencia de quejas no es ausencia de problemas, porque quedan muchos actos sin denunciar; seguimos viendo una cantidad ingente de despedidas , que son una variante de un turismo de borrachera que se ha asentado en Málaga" Carlos Carrera, presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo

Frente a esta afirmación, el presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo, Carlos Carrera, es claro: "La ausencia de quejas no es ausencia de problemas, porque quedan muchos actos sin denunciar". "Seguimos viendo una cantidad ingente de despedidas de soltero", insiste, lamentando que el foco de la ordenanza sea básicamente el del atuendo.

"No se trata de una cuestión del disfraz o de puritanismo, sino de que hablamos de una variante de un turismo de borrachera que se ha asentado en Málaga", denuncia Carrera, quien remarca las dificultades de convivencia que generan. "Muchas empiezan y terminan en un piso turístico, con lo que no es solo lo que pasa en la calle", añade.

Barrionuevo sí ha precisado que el año pasado se abrieron 479 denuncias contra personas que utilizaban aparatos de amplificación sonora. "Que haya despedidas no está prohibido; que vayan con elementos indecorosos sí, pero cuando se les apercibe se lo quitan", ha expuesto.

Incluso, se ha atrevido a apuntar que existe un proceso de "concienciación" entre los ciudadanos a la hora de participar en este tipo de actos sociales, destacando la labor realizada en este tipo por la Asociación de Hosteleros de Málaga, Mahos.

Lo que dice la norma

El asunto en cuestión queda recogido en el artículo 36.7 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, en el que se dice lo siguiente: "Salvo autorización municipal para lugares concretos, se prohíbe transitar o permanecer en la vía o espacios públicos: sin ropa o únicamente en ropa interior; con ropa o complementos que representen los genitales del ser humano; con muñecos/as o elementos de carácter sexual".

Al tiempo, se específica que los/as agentes de la autoridad "informarán, en primer lugar, a las personas involucradas respecto a la existencia de la prohibición contemplada en la presente ordenanza y requerirán el cese de su conducta, y sólo si se persiste en la actitud no permitida, se procederá a la formulación de la denuncia pertinente".