De los Rolling Stones y Bob Dylan a Jennifer López: Málaga quiere volver al mapa de los grandes conciertos

The Rolling Stones EFE

Hubo un tiempo muy lejano en el que Málaga era capaz de atraer conciertos de dimensión internacional. Era una época del todo olvidada, en la que era posible acudir al Teatro Cervantes a disfrutar de las letras de Lou Reed (2008) o Ray Charles (1996); en la que más de 50.000 personas se daban cita en el puerto para ver a The Rolling Stones (1998) y en la que Bob Dylan llenaba la Plaza de Toros La Malagueta (1999).

Nombres propios de la historia de la música que tuvieron en Málaga un punto de referencia en sus giras por Europa. Por más que la capital de la Costa del Sol mantiene el pulso musical con grandes festivales en los últimos años, su consolidación como escenario de eventos de carácter internacional ha ido a mucho menos, en detrimento de otras urbes próximas como Fuengirola y Marbella, por ejemplo.

Pero el Ayuntamiento de la ciudad quiere cambiar esta realidad. Y lo hace con una apuesta renovada por espectáculos musicales de primer nivel, buscando con ello volver a ser un punto de atracción para los grandes promotores.

La "primera piedra" en esta planificación es Jennifer López, quien ya ha confirmado su presencia en el Estadio de Atletismo de Málaga el próximo 11 de julio. La de Málaga es una parada más en su gira Up All Night Live In 2025, que incluye también conciertos en Pontevedra (Parque Tafisa), Cádiz (Estadio Nuevo Mirandilla), Barcelona (Palau Sant Jordi) y Bilbao (BEC!)

El valor del movimiento municipal para atraer a JL, que ya estuvo en 2019 en Fuengirola, tiene un calado simbólico más que evidente, que constata hasta qué punto el Consistorio quiere modificar la hoja de ruta. "Queremos que Málaga vuelva a estar en el panorama de los grandes artistas, de los promotores", explica a EL ESPAÑOL de Málaga el concejal de Deportes y Juventud, Borja Vivas.

bob dylan

Su deseo, como responsable del área, no es otro que hacer que una ciudad del peso nacional e internacional de Málaga tenga la posibilidad de acoger a nombres de la talla de Jennifer López. Vivas habla con mesura de esta nueva apuesta. Entre otras cosas porque su objetivo es que los pasos que se den sean equilibrados.

"Tenemos que ser muy cuidadosos con los propios usuarios del estadio para no perjudicarles y moderar un poco el tema de los horarios para los vecinos", detalla, insistiendo en la idea de que no hay que masificar el uso de estas instalaciones. "Lo que queremos es elegir cosas puntuales, de gran nombre, que posicionen más a la ciudad en este tipo de espectáculos", añade.

Promotores internacionales

Vivas cree que esta apuesta permitirá a la capital de la Costa del Sol llenar el vacío de estos años en oferta musical de artistas internacionales, complementando de este modo la ya amplia oferta cultural y museos, así como de deportes.

"Tratamos de buscar el equilibrio y ver oportunidades", insiste, apuntando la incidencia que en los próximos años va a tener la anunciada transformación y ampliación del estadio de La Rosaleda, otro posible escenario. "Es cierto que los promotores internacionales y nacionales nos pedían recintos de gran capacidad", admite el edil de Juventud, quien subraya la apuesta por un proceso "muy selectivo porque de lo que se trata es de traer calidad y no cantidad".

A ojos del Ayuntamiento, el primer paso que se va a dar con Jennifer López debe servir para generar "un efecto llamada", al objeto de que los promotores de estos eventos "tengan a Málaga en cuenta". "La oferta que tenemos en Málaga es muy importante, un recinto de estas dimensiones no existe en toda la provincia; venimos a ampliar esa oferta de la Costa del Sol", apostilla.

Esta línea de pensamiento es la que marca la apuesta de Málaga por dotarse de nuevos equipamientos de gran formato en los próximos años. Muestra de ello es el interés mostrado años atrás por los promotores del Wizink Center de Madrid, que mantienen su idea de impulsar una operación semejante, capaz de albergar grandes eventos musicales y deportivos. Un complejo que será complementado por un hotel.

Semejante objetivo es el que persigue el alcalde, Francisco de la Torre, al pretender aprovechar la transformación de La Rosaleda con motivo del Mundial de Fútbol 2030 para desarrollar otras instalaciones que conviertan el estadio en un nuevo centro de actividad de la ciudad, con zonas para congresos y conciertos.