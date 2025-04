VOX avanza en su intención de llevar a los tribunales la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones de Málaga

La nueva Ordenanza de Movilidad de Málaga, en vigor desde finales del pasado mes de noviembre, puede acabar en los tribunales de justicia. Y con ello, entre otras determinaciones, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La cuestión es objeto de un procedimiento judicial después de que el grupo municipal VOX esté avanzando en la interposición de un contencioso administrativo contra el acuerdo de aprobación definitiva de la norma por parte del Pleno del Consistorio.

Así lo da a conocer la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga en la que se emplaza a quienes consideren a personarse en la causa, dado que la resolución judicial que se dicte "podría afectar a legítimos intereses".

Si bien la modificación de la ordenanza es mucho más extensa, la verdadera protagonista de la misma es la Zona de Bajas Emisiones. Con esta delimitación, que se extiende por un área de 437 hectáreas de territorio, el Consistorio busca limitar el acceso de los vehículos más contaminantes al entorno del Centro urbano.

La estrategia impulsada por el equipo de gobierno, no obstante, es ciertamente flexible, como demuestra el hecho de que durante el primer ejercicio de aplicación las afectaciones sean nulas para el conjunto de coches y motos que pasan actualmente por la zona, con independencia de si tienen o no etiqueta y de la zona de la que procedan.

Los filtros empezarán el segundo año. En este caso, podrán acceder sin limitación los de etiqueta Cero, Eco, C y B, así como aquellos que carezcan de la misma, pero estén domiciliados en Málaga. Es decir, los que vengan de fuera de la ciudad y no tengan etiqueta no podrán entrar.

El tercer año se da una nueva vuelta de tuerca. Podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones los vehículos con etiqueta Cero, Eco y C. En el caso de los que tengan B y aquellos que carezcan de la etiqueta sólo podrán entrar los domiciliados en Málaga capital (no los de fuera).

En el caso de las furgonetas, durante los cuatro primeros años pueden entrar los que tengan etiqueta Cero, Eco, C, B y los que carezcan de ella. Es el quinto año cuando se aplican las primeras restricciones, ya que no podrán acceder los de etiqueta B que no estén domiciliados en Málaga ni aquellos que carezcan de etiqueta.

La circulación de la ZBE queda libre también para transporte colectivo regular para viajeros, taxi/VTC, vehículos históricos y camiones. Y será libre, previa autorización, para asistencia sanitaria, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios municipales y servicios privados de especial necesidad.