El legado de Manuel José García Caparrós 47 años después: la Corporación municipal de Málaga recuerda su figura

Tal día como hoy hace 47 años fue asesinado el joven Manuel José García Caparrós durante la manifestación por la autonomía andaluza. Cada 4 de diciembre se intensifica en la memoria de los andaluces el recuerdo de aquel malagueño de 18 años que salió a las calles de la capital junto a miles de personas y nunca regresó a casa.

Para mantener la figura de García Caparrós siempre presente, la Corporación municipal de Málaga realiza un homenaje en su memoria. Este año ha asistido el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, junto a otros ediles y las hermanas del joven malagueño, Loli, Puri y Paqui.

“Un día que empezó muy alegre, muy festivo, y terminó enormemente triste, convertido en un día de tragedia". Así ha resumido De la Torre aquella jornada en la que las calles de la capital estuvieron repletas de ciudadanos que se manifestaban en favor de la autonomía andaluza.

Homenaje a Manuel José García Caparrós. Ayuntamiento de Málaga

El alcalde también ha recordado que él tuvo noticias cuando volvía del puente de las Américas. "Había un gran vacío aquí" justo donde se ha realizado el acto, en la esquina de la Alameda de Colón donde está la placa en memoria a García Caparrós.

"La verdad es que fue un mazazo total", ha remarcado. De igual forma, ha hecho hincapié en que la cuestión es si este suceso se podría haber evitado. Además, ha expresado que esto es una "sensación enormemente triste”.

En cuanto a la desclasificación de documentos, De la Torre ha señalado que no sabe la razón por la cual no se desclasifica. "Si hay nombres y apellidos en las personas esas, ya no deben ni vivir, supongo yo", ha apuntado.

En este punto, el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha asegurado que tras 47 años “creemos que la desclasificación de ese asesinato sería importante porque entendemos que ha pasado un tiempo suficiente y ya es el momento de que se conozca qué pasó”.

El 4D "quedó marcado en rojo en el calendario de nuestro pueblo por un trágico hecho, por el asesinato de Manuel Jesús García Caparrós", ha señalado Pérez que ha añadido que ese día "Andalucía se convirtió en la comunidad autónoma que dio el paso adelante para que, junto con las comunidades autónomas históricas, se pudiera constituir el Estado autonómico que hoy conocemos".

Y, preguntado por los periodistas sobre si va a plantear al Gobierno la desclasificación de los datos en torno a la muerte de Caparrós ha contestado: "Sí, por supuesto".