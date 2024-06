El nieto de Nelson Mandela, en Málaga: "Es importante que las sociedades cambien y se adapten al mundo moderno"

Zondwa Mandela, nieto del exmandatario de Sudáfrica Nelson Mandela y presidente de Mandela Legacy Foundation, entidad que lucha por la igualdad y los derechos humanos, destaca el papel de la tecnología como agente positivo de transformación del continente africano, que, asegura, "tiene el potencial para liderar el mundo".

En una entrevista con EFE, Zondwa Mandela, que estos días ha participado en Málaga en el congreso tecnológico Digital Enterprise Show (DES), afirma que la tecnología debe tener un coste adecuado para que los habitantes del sur también puedan acceder a ella, en especial en Sudáfrica, donde la tasa de desempleo es de más del 30 %, una de las más altas del mundo.

A través de la fundación que preside, Mandela trabaja por la creación de empleo en su país, con el foco puesto en las mujeres jóvenes negras, que son uno de los colectivos que más sufren la "pandemia" del desempleo.

"La realidad es que Sudáfrica tiene una proporción de tres a uno de mujeres frente a hombres, por lo que representan la mayoría de la comunidad y la sociedad. Históricamente, los desafíos han ido surgiendo en torno a en qué punto el rol de la mujer se ha incluido en la fórmula económica. Una vez esté incluida el tiempo suficiente, podremos educar en la inclusión", comenta.

El legado de su abuelo

El nieto de Nelson Mandela, gran símbolo de la lucha contra el 'apartheid' en Sudáfrica, cree que es "muy importante" que las sociedades cambien y se adapten al mundo moderno, aunque "sin olvidar la historia de la que venimos".

Su abuelo, que pasó 27 años en prisión, combatió contra el racismo y por la libertad en Sudáfrica y se convirtió en el primer mandatario de raza negra que encabezó el gobierno del país. Falleció en diciembre de 2013 a los 95 años.

"La contribución de personas como el presidente Nelson Mandela o Winnie Madikizela (su exesposa) fue fundamental para el desarrollo y la libertad de los jóvenes y de nuestro pueblo", recuerda Zondwa Mandela.

Reivindica, en este sentido, el legado de toda la familia Mandela y el trabajo que están haciendo actualmente sus descendientes en diferentes ámbitos de la sociedad, la cultura y la política sudafricana: "No creo que sea algo únicamente de mi abuelo. Creo que es un concepto de unidad familiar, de que si estamos juntos podemos conseguir cualquier cosa", sostiene.

El Congreso Nacional Africano

Precisamente, el partido de Nelson Mandela, el Congreso Nacional Africano (CNA), perdió la mayoría absoluta que había ostentado desde el fin del apartheid en las elecciones del pasado 29 de mayo, aunque su actual líder, Cyril Ramaphosa, ha sido reelegido presidente cinco años más tras pactar un ejecutivo de coalición con el principal partido de la oposición, la liberal Alianza Democrática.

Para Zondwa Mandela, la pérdida de la mayoría absoluta del CNA por primera vez en tres décadas no es más que "un indicio de un cambio de tiempo". "Creo que la política no es un indicador definitivo de que la sociedad no sea capaz de avanzar, es simplemente un reto que vamos a tener que afrontar los sudafricanos, que nos hemos enfrentado a muchos otros retos mayores que este", comenta.

Cree que la situación política "es la menor" de las preocupaciones que ha de tener Sudáfrica, que, pese a todo, "está en muy buena posición para triunfar en el futuro".

"Algunas naciones, como África, necesitan empezar a causar un impacto sobre lo esperado. Tenemos el potencial para liderar el mundo y creo que es ahí adonde estamos intentando llegar", subraya.