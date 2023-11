Detienen a un hombre por un delito de daños y robo por el método del alunizaje en un banco de Ciudad Jardín

La Policía Local de Málaga ha detenido este domingo a un varón en la barriada de Ciudad Jardín, en Málaga capital, por cometer los presuntos delitos de daños y robo por el método del alunizaje en una sucursal bancaria situada en la calle Alcalde Joaquín Quiles.

Los hechos han ocurrido a las 12:30 horas, cuando el individuo detenido, según informan fuentes municipales, ha intentado robar en un banco usando su vehículo mediante el método del alunizaje.

El vehículo ha sido trasladado al depósito municipal y se encuentra a disposición del propietario y presunto autor dichos delitos. Por su parte, el autor, tras ser detenido, ha sido puesto a disposición de la Policía Nacional.

Testigos oculares del suceso han confesado a EL ESPAÑOL de Málaga que el suceso ha sido "surrealista" y apuntan que el conductor del coche no paraba de reírse mientras chocaba una y otra vez el vehículo contra la puerta de entrada al banco. "La versión que hay en el barrio es que no le ha dado dinero el cajero y se ha enfadado pagándolo con la sucursal", relatan, añadiendo que el banco no tiene en el lugar que golpeaba con el vehículo el cajero.

Sigue los temas que te interesan