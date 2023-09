La Policía Local de Málaga, una herencia de padres a hijos: "No hay mayor orgullo que patrullar juntos"

Noticias relacionadas Los héroes de la Policía Local de Málaga: de evitar un suicidio a liberar a una joven prostituida

La festividad de San Rafael Arcángel, Patrón de la Policía Local de Málaga trae siempre consigo cada 29 de septiembre un acto del mencionado cuerpo donde se reconoce la dedicación y profesionalidad de algunos agentes en actuaciones destacadas, así como por su trayectoria profesional.

Una jornada tan especial como la del Patrón, con más de un centenar de agentes reconocidos, deja cientos de anécdotas profesionales, pero sobre todo emocionales. Juan Carlos Giardín ha sido uno de los policías locales reconocidos por una intervención especial dentro del cuerpo bajo la mirada de su padre

En su caso, el pasado 4 de noviembre de 2022 detuvo a un grupo de menores en el distrito Este por su presunta participación en varios robos, agresiones sexuales, agresiones y amenazas a jóvenes, llegándose, en algunos casos, a compartir vídeos de sus actividades delictivas a redes sociales.

Pese a la juventud de todos los arrestados, "era un grupo medio organizado, pues actuaba en otras zonas de Málaga", explica Giardín, que recalca también que las redes sociales son un arma de doble filo, pues son peligrosas al ser el lugar donde los jóvenes comparten agresiones, pero a la vez este hecho es beneficioso para los agentes, que tienen más sencillo cazarlos. "Este grupo subía agresiones totalmente gratuitas a personas que iban paseando por la calle, como tirones del bolso, por hacer la gracia. Supongo que por lograr un supuesto estatus", comenta el policía local, que pertenece al Grupo Operativo de Apoyo (G.O.A).

En su caso, aunque lleva cinco años trabajando como policía local, es la primera mención que recibe un 29 de septiembre y estando dentro del G.O.A, algo que era su sueño desde pequeño. "Mi idea principal siempre fue entrar en la Policía Local de Málaga. Es lo que he visto toda mi vida, mi padre es oficial y mi tío también policía local y en el año 2019 conseguí entrar al cuerpo. Me gustaba el G.O.A por las funciones específicas que tiene: recuperación de espacios públicos, grandes eventos, que es donde más se hace ver el grupo (Semana Santa, Feria, Navidad...)", declara.

Atento a sus declaraciones aguardaba también Juan Carlos Giardín, su padre, jefe del distrito Carretera de Cádiz, al que incluso le brillaban los ojos mirando a su hijo, quien reconoció a posteriori su enorme orgullo por el reconocimiento a su hijo. De hecho, recuerda cómo cuando este aún estaba estudiando en la academia, le ayudó a detener a un hombre que intentaba robar un coche en la calle Pacífico. "Reconocí al individuo de otras veces y fue él el que me dijo que teníamos que seguirlo. Yo estoy muy orgulloso de todo lo que está coincidiendo. La gente le dije '¡Anda, igual que tu padre!', pero de eso nada, él es mejor que yo", confiesa orgulloso Giardín, que además tuvo el honor de dar la credencial a su hijo cuando entró al cuerpo. "Aquel abrazo no lo voy a olvidar en la vida", cuenta emocionado.

Jubilación

En el acto también se homenajeó a más de una decena de agentes que se jubilaban tras años de trayectoria en el cuerpo, entre ellos, el oficial Cebrián, que ha recibido el reconocimiento de manos de su hija María, también policía local. Como Giardín, él también pudo entregarle la credencial de policía a su hija y ahora, con orgullo, ella le devuelve el detalle.

"Ella terminó su carrera de Criminología y me sorprendió cuando me dijo que quería ser policía local. Yo le dije que se fuera a la Policía Nacional ya que tenía la carrera, pero ella estaba empeñada en que no, que quería ser policía local como yo. Pasó cuatro años opositando, y aprobó. Ha seguido mis pasos", contaba el oficial con una sonrisa.

Cebrián ha pasado 41 años en la Policía Local de Málaga, aunque no siempre uniformado, pues pasó 15 de ellos de paisano. "En aquel entonces estaba muy metido en los temas de violencia, mujeres, menores; pero luego he pasado por muchos distritos, por eso al final todo el mundo me conococe. Creo que de la primera promoción de la Policía Local ya no hay nadie en la calle. Yo hasta el día que me he jubilado me lo he pasado en la calle, nada de oficinas", relata el policía.

A lo largo de su trayectoria ha vivido cientos de anécdotas especiales. Recuerda con especial emoción los intentos de suicidio que ha podido frenar de chavales jóvenes. No se equivoca Cebrián con aquello de que todo el mundo le conoce, pues en el momento que recogió su reconocimiento se llevó, probablemente, la mayor ovación de la mañana. "Como oficial, siempre he tratado de brindar mi apoyo a todos los compañeros que hiciera falta, por eso me conoce la mayoría y han querido devolvérmelo en forma de aplauso", asevera.

Lo que más ha disfrutado de su profesión es el continuo apoyo a las personas, auxiliar a los que lo necesitan; unos valores que siempre ha tratado de inculcar a su hija María. De hecho, retrasó al máximo su jubilación para tener la oportunidad de trabajar mano a mano con ella e ir enseñándole los entresijos de los diferentes distritos de la capital. "No hay mayor orgullo que haber podido patrullar juntos; ir en el coche con tu propia hija es indescriptible", reconoce este padre, que no olvidará nunca el bonito regalo que le hizo la profesión con una de las personas más importantes de su vida.

Sigue los temas que te interesan