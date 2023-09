“Málaga es un caramelo para la micromovilidad, pocas ciudades europeas tienen variables tan exitosas”

Voi se ha convertido con el paso de los años en uno de los principales actores de la micromovilidad en Málaga. Pese a que abandonó temporalmente la capital de la Costa del Sol, su regreso a mediados de 2021 ha hecho que la firma sueca sea un aliado indispensable para los miles de malagueños y turistas que a diario se suben a sus patinetes para recorrer la urbe.

Aprovechando el arranque de Greencities y S-Moving, eventos que tienen lugar estos días en el Palacio de Ferias y Congresos, el ESPAÑOL de Málaga se sienta a la mesa con Clara Vallvé, nueva Country Manager de Voi Technology para España e Italia.

Vallvé pone el acento en las magníficas condiciones que tiene Málaga para avanzar en la movilidad sostenible de la mano de los patinetes y bicis eléctricas. "Málaga es un caramelo para la micromovilidad", asegura, subrayando cómo contribuye a ello su "urbanismo, el carácter local y la cantidad de turistas que recibe". "Es el paradigma de la movilidad, hay pocas ciudades europeas que junten estas tres variables tan exitosas", apostilla.

-Voi lleva muchos años operando en Málaga. ¿Cómo diría que está siendo la experiencia tanto con los malagueños como con Málaga?

-Con los malagueños, increíble. Es de las mejores ciudades que tenemos. De las 100 ciudades que tenemos en Europa, Málaga está en el puesto 24 y la flota es solo de 192 patinetes. La usabilidad, la cercanía, es increíble. Es verdad que es una ciudad muy estacional, pero esta estacionalidad no es la de antaño, sino que dura casi nueve meses. Los meses de diciembre y enero son más bajos, pero el resto de los meses son muy buenos.

El malagueño tiene un uso del patinete muy propio. Diría que es de las mejores ciudades junto con Sevilla. El usuario suele ser joven, pero sorprende porque la franja de edad es entre 18 y 24 (34% de clientes) y luego salta a una segunda franja de 35 años para arriba (42%). Suele hacer trayectos relativamente largos, sobre todo de las afueras hacia adentro.

[En los primeros ocho meses de 2023 son 20.000 los usuaruos acumulados, con una experiencia que se traduce en 140.000 kilómetros recorridos en este mismo periodo y 52.000 viajes. Desde Voi precisan que el recorrido medio es de 2,6 kilómetros, con un tiempo de transporte de 17 minutos. Y destacan que estos movimientos han evitado más de 7.500 desplazamientos en coche privado, lo que equivale a 3 toneladas de CO2]

-¿Eso es extrapolable al Ayuntamiento?

-La Administración local lanzó un concurso que tenía un buen razonamiento y un buen fundamento. Desgraciadamente, en aquel momento algunos operadores decidieron recurrir y estamos esperando la resolución de la Audiencia Nacional. Entre tanto, creo que Málaga tomó la buena decisión de permitir operar, de no cancelar el sistema, porque eso nos ha permitido seguir creando una base de usuarios y seguir educando.

Si me pregunta cómo veo este tema, diré que necesitamos un cambio. Es necesario actualizar el modelo porque con siete competidores para nosotros es difícil operar, que la ciudad esté limpia, que esté ordenada. Al final la imagen no la doy solo yo, la damos yo y seis más.

Esto hace que sea complicado para el usuario ganar una experiencia. ¿Qué app me descargo? ¿Cuántas me descargo? ¿Me tengo que descargar 800? Y, claro, el margen de maniobra y de inversión es menor.

-Una de las grandes demandas de las empresas estaba relacionada con la falta de aparcamientos. ¿Esto ha mejorado?

-Hay que destacar que se han generado 25 puntos más en los últimos seis meses. Esto ha permitido, por ejemplo, que mucha gente del interior que no eran turistas puedan tener acceso al patinete. se ha creado como una especie de semicírculo y eso abre la puerta a que muchos más malagueños usen el patinete. Sin embargo, sigue siendo necesario fomentar más. El problema es que de un punto a otro puede haber unos 400 o 500 metros, que es excesivo. habría que reducir a unos 250 metros. Y llegar a zonas donde ahora se llega poco, como el entorno de la Universidad y Teatinos.

-¿Voi está de acuerdo con la idea de reducir a un solo operador?

-No me parece ni correcto ni incorrecto, es un panorama competitivo muy bueno. Es cierto que la competencia te hace más listo y ágil. No me disgusta la idea de que haya dos y que la oferta sea flexible, de manera que, por ejemplo, en la época alta tengamos una flota y en meses como diciembre, otra.

-Queda claro que siete son muchos…

-Es que Málaga es un caramelo. El urbanismo de la ciudad, el carácter local y la cantidad de turistas que recibe hace que sea el paradigma de la movilidad. Hay pocas ciudades europeas que junten tres variables tan exitosas como Málaga. Por eso nadie quiere estar fuera.

-Además de la creación de más zonas de aparcamiento, ¿qué más reclaman al Ayuntamiento?

-Sería interesante añadir más puntos intermedios, de manera que se genere una malla más general, más conectada. En este caso la capilaridad es el éxito de la usabilidad. Málaga tiene una red de puntos de aparcamiento de bicicleta muy amplia y con solo destinar el 50% de esas reservas a patinetes se incrementa sustancialmente el espacio.

