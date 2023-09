Málaga da vía libre al singular edificio de oficinas que Grupo Insur levantará junto a las torres de Martiricos

Paso relevante para que la promotora sevillana Grupo Insur pueda acometer en los próximos meses la construcción de un moderno y singular edificio de oficinas junto a las torres de 30 plantas de altura que ya se levantan en los terrenos de Martiricos, en Málaga capital.

El Ayuntamiento aprobará definitivamente el próximo lunes, en el marco de la Comisión de Ordenación del Territorio, el estudio de detalle mediante el que se ordena el desarrollo de este inmueble.

Este movimiento se produce después de que el expediente haya dispuesto de todos los parabienes de los organismos sectoriales afectados, caso de Aviación Civil o la Consejería de Agricultura, entre otros.

Aunque la tramitación del estudio de detalle data del pasado mes de marzo, la operación es anterior en el tiempo. El contador quedó activado cuando Insur compró en subasta pública al Consistorio por 5,1 millones (sin IVA) el 57% del solar reservado para uso terciario en la parcela de Martiricos. Previamente ya se había hecho con el otro 43%, que estaba en manos de Espacio Medina.

De acuerdo con la propuesta de intervención de la entidad, el inmueble estará dotado con estrictos estándares de calidad y sostenibilidad, siendo digitalmente capaz de satisfacer la demanda tecnológica de los inquilinos y contará con la certificación 'Wired Score', que mide la conectividad y calidad digital de los edificios.

La inversión planteada ronda los 35 millones de euros. La superficie a edificar será de 10.900 metros cuadrados sobre rasante, que estarán destinados a oficinas, espacios modulares. A ello hay que sumar un aparcamiento subterráneo con 328 plazas y puntos de recarga eléctrica.

La previsión inicial manejada por Insur era la de acometer las obras dentro del presente ejercicio. Queda por ver si ello será posible. La construcción generará más de 300 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.

El diseño del inmueble incluye dos alturas. De un lado, planta baja más 1 altura (12 metros), que afecta a la totalidad de la parcela; de otro, planta baja más 6 alturas, alcanzando los 34,5 metros, "en el 70% de la parcela".

Como "singularidad arquitectónica" se fija la posibilidad de desplazar los vuelos en las distintas plantas para que se refleje en el perfil exterior del edificio. Asimismo, se remarca la intención de cuidar el aspecto estético de la última planta tratándola, a estos efectos, como una quinta fachada.

Energéticamente eficiente y saludable, ya que su diseño constructivo y ejecución aspiran a obtener los certificados Breeam Very Well y Well Oro, el edificio dispondrá de amplias terrazas en todas sus plantas con vistas al centro de la ciudad y al entorno natural que ofrece la zona, como el nuevo Parque de Martiricos o los cinco kilómetros que compondrán el remodelado cauce fluvial del Guadalmedina.

Con esta operación, Grupo Insur continúa con su apuesta por Málaga, ciudad en la que ya acomete la ejecución de Ágora, otro singular edificio de oficinas ubicado en los terrenos de Tabacalera, en pleno Paseo Marítimo de Poniente, que dará cabida a 750 trabajadores.

