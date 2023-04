El curioso aprovechamiento que algunos malagueños hacen de la estación del Metro en el Centro

¡Qué no hay una barra como Dios manda para colocar el refresco o el botellín de cerveza sin perdernos el paso de las cofradías de Semana Santa por la Alameda Principal! No pasa nada. Que nadie se altere, que para eso tenemos la boca de acceso a la estación del Metro de Málaga en el Centro.

Y si les cabe alguna duda, vean las fotografías captadas por el tuitero José Luis Rueda y colgadas en su cuenta de la red social. La instantánea, tomada, por lo que parece, este Jueves Santo, retrata a un grupo de comensales que sacan aprovechamiento a uno de los muretes laterales de la entrada a la parada de Atarazanas. Sobre esta especie de poyete, depositan bebidas y hasta platos de comida.

"Que el Ayuntamiento de Málaga te ponga un barra de bar gratis no tiene precio, para todo lo demás tienes a Mahos", expresa Rueda en su mensaje, que obtiene varias respuestas críticas. Una de ellas dice: "¿Eso es un botellón no? Tremendo, y no pasa nada porque es un desplazamiento temporal de La casa del guardia al Metro". Hay otro tuitero que, con no poca sorna, afirma: "Otra foto malintencionada".

Una afirmación que hace referencia a la polémica generada esta semana con algunas imágenes que se han hecho virales de mobiliario de terrazas de bares colocado justamente junto a la entrada del Museo Picasso o el Museo Thyssen.

El conflicto con la ocupación de vía pública está a la orden del día esta Semana Santa, como demuestra el esfuerzo que desde el Consistorio se viene realizando por abrir actas de inspección y sanción contra varias decenas de establecimientos hosteleros que o bien carecen de autorización para disponer de terraza o bien exceden la superficie permitida.

