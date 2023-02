Los museos de Málaga celebran el Día de Andalucía con entrada gratis y visitas guiadas

A la emoción que seguro que le embarga cada 28 de febrero por la celebración del Día de Andalucía, sepa que puede sumar la egoísta y racional posibilidad de entrar a los más importantes museos de Málaga capital a coste cero. Al menos a algunos de ellos. Es el caso del Picasso Málaga y del Thyssen. Ambos abrirán sus puertas este martes, jornada festiva, para recibir a sus visitantes sin cobrar por ello.

En el caso del Picasso, el más conocido y visitado museo de la ciudad, la entrada es gratuita toda la jornada. Según informan en su web, es una medida con la que la pinacoteca, dependiente de la Junta de Andalucía, se une a la celebración del día de la comunidad a todos los visitantes desde las 10:00 horas hasta 18:00 horas. Se precisa que el cierre de taquilla se produce 20 minutos antes.

Y esto hace que, como destacan desde la institución, sea una "buena ocasión" de conocer las salas Diálogos con Picasso. Colección 2020-2023 y la exposición fotográfica Picasso visto por Otero. La gratuidad de la entrada se extiende a las dos últimas horas de funcionamiento del museo de todos los domingos.

Una imagen de la exposición del Museo Thyssen de Málaga.

En el Thyssen también es gratuito el acceso, incluyendo visitas guiadas con un recorrido que revisará varios temas andaluces presentes en la Colección. Paisajes, fiestas, tradiciones, escenas de la vida cotidiana en sus calles y patios… Para los pintores del siglo XIX, estos asuntos representaban símbolos y tópicos de la cultura de nuestra comunidad, que la clientela artística extranjera apreciaba por lo que de exótico veía en ellos y la española por la forma vivaz y pintoresca en que se mostraba su tierra.

"El recorrido previsto para el Día de Andalucía revisará varios temas andaluces, en los que los dos enfoques indicados conviven y se contraponen en la narración visual del arte español que traza la colección del Museo", explica Lourdes Moreno, directora artística de la pinacoteca.

Obras como Puerto de Málaga (Manuel Barrón, 1847), Una cofradía pasando por calle Génova (Alfred Dehodencq, 1851), La feria de Córdoba (Julio Romero de Torres, c. 1899-1900), A la romería de Torrijos (Gonzalo Bilbao, c. 1915) o El baño (Sevilla) (Francisco Iturrino, c. 1908), entre otras, protagonizarán estas visitas guiadas, que se desarrollarán a las 12:00 y 13:00 horas, en horario de mañana, y a las 17:30 y 18:30 horas, en horario de tarde. Estas propuestas cuentan con un aforo máximo de 16 personas por grupo y los interesados pueden inscribirse en ellas directamente en taquilla al acceder al museo.

Recorrido de la mano del profesor Víctor Heredia

El Museo de Málaga, por su parte, pone en marcha para este martes una visita guiada temática para público general a través de su colección de arte. Estará a cargo de Víctor Heredia, profesor de la Universidad de Málaga, que efectuará un recorrido por los elementos más destacados del museo que hacen referencia al calendario festivo andaluz, centrado en su carga antropológica y de representación de la estructura social, donde conviven lo aristocrático, lo burgués y lo popular. Desde el mundo del folclore, la tauromaquia, la celebración en la playa, la festividad en el trabajo colectivo o las distracciones de la "buena sociedad".

Interior del Museo de Málaga.

Para disfrutar de esta iniciativa es necesaria reserva mediante inscripción previa en el mostrador de acceso al museo una hora antes del inicio de la actividad. El aforo máximo es de 25 personas.

Por otro lado, bajo el título ¿Quién es quién? Personajes andaluces en el Museo de Málaga, a las 11:30 horas se ha organizado una visita-taller para público familiar. El objetivo de la acción es conocer algunos personajes andaluces representados en el Museo de Málaga: artistas, escritores, políticos, celebridades, protagonistas literarios o representantes de las clases populares.

Mediante una visita-taller se elegirán a una serie de figuras, que luego se plasmarán mediante material de manualidades en un mural a gran tamaño, donde se efectuará un photocall para que los asistentes se lleven un recuerdo de su paso por el museo este Día de Andalucía. También es necesaria reserva previa. Todos los menores deberán ir acompañados por una persona adulta. La edad recomendada es de 5 a 12 años y el aforo es de 25 personas.

