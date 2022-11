Los mejores planes para hacer con pareja en Málaga: no esperes hasta San Valentín para pedirle una cita

El ambiente ya empieza a oler a castañas, George Michael y Mariah Carey están calentando motores, las tiendas de ropa vendiendo jerséis con renos y las plataformas de streaming estrenando películas con la misma temática; la protagonista, una chica adinerada de ciudad, debe viajar hasta un pueblo perdido en mitad de la montaña justo antes de Navidad y, (cuidado spoiler) una tormenta de nieve hará que se quede allí y conozca al amor de su vida. Parece ser que el tiempo es el único que no se ha dado cuenta de que estamos en noviembre y con la Navidad a la vuelta de la esquina.

Si pese a todo, tú tampoco te has percatado de que queda poco para que acabe el año y los billetes a París que le dijiste a tu pareja que ya irías mirando se te pasan ahora de presupuesto, te proponemos quedarte en Málaga. Puede que no sea conocida como la ciudad del amor, pero con estos planes conseguirás enamorar a cualquiera.

Paseo en Catamarán al atardecer. Civitatis Málaga

Pasear en catamarán

Tanto si eres de los que le hace fotos al cielo cada dos por tres como si no, hay que reconocer que los atardeceres son siempre bonitos. Te proponemos un plan digno de película con el que conquistar aún más a tu pareja.

Cada día desde el Muelle Uno y por solo 15 euros, desembarca un catamarán para que podáis disfrutar de un paseo por el Mediterráneo viendo la puesta de sol mientras os tomáis una copa de cava. Tendrás una hora y media para enamorarte del atardecer y de tu acompañante.

Pareja patinando sobre hielo.

Patinar sobre hielo

Si lo que sueñas es con patinar de la mano de tu media naranja en Central Park, no hace falta que cojas un avión para ello. Como cada año, podrás pasar un momento romántico en la pista de hielo que se instala en Navidad en la Avenida de Andalucía, junto a la entrada de El Corte Inglés.

Eso sí, antes de ir asegúrate de que el equilibrio es lo tuyo. Que lo que en un principio puede ser un plan romántico patinando alrededor de un árbol puede acabar en viaje al hospital por torcedura de tobillo. Si esto llegara a ocurrir y se queda cuidándote, sabrás que es la persona indicada.

Terraza Málaga Hostel Premium. Hotel Alcazaba Premium

Tomarte un cóctel con vistas

Como ciudad cosmopolita que es, Málaga está llena de terrazas con unas panorámicas espectaculares. Aunque cuando se está enamorado solo se tienen ojos para la otra persona y no nos fijamos mucho en lo que nos rodea, visitarlas es sin duda un buen plan de domingo.

Si las alturas no son lo tuyo puede que las mariposas no sean lo único que sientas en el estómago. Pero no hay nada que una buena copa de vino o de tu combinado preferido no arreglen. El miedo y los nervios se te pasarán seguro y podrás disfrutar de una buena conversación con Málaga a tus pies y, con suerte, quién sabe dónde acabará tu acompañante.

Hotel burbuja. Nomading Ronda

Pasar una noche en un hotel burbuja

Si tienes una relación puede que lleves viviendo en tu propia burbuja de algodón de azúcar un tiempo. Pero sin duda, este es de los mejores planes que te podemos proponer: naturaleza y la posibilidad de dormir viendo las estrellas. ¿Hay algo más romántico?

El conocido como glamping o glamorous camping lleva ya un tiempo asentado en nuestra provincia. Pero, para los que no están familiarizados con el término os lo explicamos: consiste en pasar una noche al aire libre, pero con todos los lujos que te puede ofrecer cualquier hotel. Rodeado de olivos y en Ronda, se encuentra Nomanding Ronda donde podrás dormir dentro de un iglú transparente desde el que disfrutarás de las vistas del cielo estrellado.

Baños árabes Málaga. Hamman Al Ándalus Málaga

Visitar los baños árabes

La llegada del invierno, el frío y el estrés acumulado durante todo el año hacen que visitar cualquier baño árabe o spa de Málaga sea el lugar perfecto para volver a conectar con tu pareja.

Quizás la piel arrugada que te deja el vapor de las saunas no sea lo más atractivo. Pero darte un masaje para dos sí que es romántico. Hay miles de tratamientos que podréis probar: piscinas de calor, circuitos termales e incluso tratamientos con chocolate.

Después, una buena cena y tu noche será como diría Barney Stinson: LEGEN…. espera un momento…DARIA.

Luces Navidad calle Larios.

Ir a ver las luces de Navidad

Si llevas dándole vueltas a la cabeza sobre si enviar o no ese mensaje desde que Zara vistió a su primer maniquí con brillo abriendo así la veda para inaugurar la temporada de Navidad, te queda algo menos de dos semanas para mandar ese:

- Holaa! (Con intención de ir a ver las luces y comer churros juntos).

En esta época del año, como norma general, estamos más sensibles y nostálgicos por lo que ir a ver el alumbrado y el espectáculo lumínico de la calle Larios puede ser la idea perfecta para esa primera cita que estás deseando tener. Después de leer todos estos planes, ya no tienes excusa para no invitarle a salir, recorrerte Málaga de punta a punta y empezar el 2023 como Bad Bunny querría.

