Aparece en buen estado Canco, el vecino al que perdieron la pista en la Colonia Santa Inés

La Asociación SOS Desaparecidos y la familia de José Antonio González, a quien todos conocen como 'Canco' o 'González' en la zona de Colonia Santa Inés, en Málaga capital, ha confirmado que ha este ha sido hallado en buen estado al mediodía de este miércoles, tras un día desaparecido.

Según contaba a este periódico su cuñada Rocío anoche, José Antonio lleva en torno a medio año con un cuadro depresivo "bastante importante". Hasta el punto de que Canco no salía mucho de casa -tiene fobia- y era reacio a montarse en el coche -más aún si él tenía que conducir-. "Él es muy prudente y decía que con las pastillas él no podía conducir bien y prefería no hacerlo. Hoy hemos visto que no se ha tomado la medicación que le correspondía y ha cogido el coche", añadía Rocío.

Canco ha vuelto a casa este miércoles con su coche, un Peugeot 307, sobre las 16.30 horas y su familia al fin respira tranquila después de este gran susto que les ha hecho vivir 24 horas de infarto. Así, agradecen a la ciudadanía su apoyo difundiendo el cartel de Canco. Ahora se encuentran con él en el Hospital Regional de Málaga para realizarle algunas pruebas, aunque se encuentra bien.

Sigue los temas que te interesan