Buscan a Canco, un vecino de la Colonia Santa Inés (Málaga) desaparecido desde este martes

Noticias relacionadas Sara desapareció tras un mes sin ir al instituto en Mijas: su madre sospecha de su otro hijo tras 40 días

Málaga activa alertas por desaparición semanalmente. La última es la de José Antonio González, a quien todos conocen como 'Canco' o 'González' en la zona de Colonia Santa Inés, en Málaga capital. El hombre, que tiene 57 años, desapareció este martes 9 de agosto al mediodía y de momento su familia no sabe nada de su paradero pese a haber organizado varias batidas durante la jornada.

Según cuenta a este periódico su cuñada Rocío, José Antonio lleva en torno a medio año con un cuadro depresivo "bastante importante". Hasta el punto de que Canco no salía mucho de casa -tenía fobia- y era reacio a montarse en el coche -más aún si él tenía que conducir-. "Él es muy prudente y decía que con las pastillas él no podía conducir bien y prefería no hacerlo. Hoy hemos visto que no se ha tomado la medicación que le correspondía", añade Rocío.

Es por eso por lo que las alarmas han saltado a la hora de comer. Su mujer había hablado con él a eso de las doce y media para pedirle unos documentos. "Ella nos ha contado que lo ha notado normal, no lo notaba raro ni nada", dice Rocío. A partir de la una, Canco ya no respondía al teléfono. Nadie daba con él.

Su mujer decidió llamar a su hijo para ver si sabía algo de él. "Le dijo que había salido de casa hacía poco. Después de ducharse. Él creía que su padre se iba al campo con su tío, porque le encanta ir allí", explica Rocío. Canco posee un campo a la altura del puente de hierro, en la carretera de Almogía. "Solo le dijo que salía y ya", recuerda Rocío.

Cuando llegó a casa después de trabajar, la mujer de Canco observó que el coche no estaba aparcado en la Colonia de Santa Inés, al lado de la laguna. Tienen un Peugeot 307 negro con matrícula 4016 CNV. La familia ruega que si alguien ha visto este coche se ponga en contacto con las autoridades cuanto antes. "Es preferible equivocarse por duda que callarse", escribía un familiar de Canco en redes.

"Solo tenemos una pista. Un compañero de trabajo lo ha visto por Puerto de la Torre dirección a su campo. Nos ha avisado al ver la foto de Canco difundida por todos lados", explica Rocío. La cuñada de Canco cree que debe estar por "algún carril o camino de la zona de Almogía, donde se ha criado y donde le gusta estar".

En cuanto percibieron que Canco estaba desaparecido, la familia no dudó en organizarse por Puerto de la Torre, la Colonia Santa Inés y Almogía para encontrar, al menos, el coche de este. "Hemos mirado arroyos, carriles... de todo, pero ni rastro del coche", dice.

"Estamos desesperados. Hemos denunciado, hemos ido a la Guardia Civil para ver si el coche pasa por alguna autopista y nos falta ir al banco por si ha sacado algo", dice Rocío, que también ha acudido con su familia a las 16.30 al Hospital Quirónsalud donde Canco tenía este martes una cita médica a la que finalmente tampoco se ha presentado.

Canco tiene el pelo ondulado, un poco canoso y barba de varios días. Mide más o menos 1,65 y en el momento de la desaparición llevaba pantalón de camuflaje y unas zapatillas azules y marrón. Cualquier pista es fundamental para la familia. En caso de poder ayudarles llama a alguno de los dos teléfonos que tienen activos 24 horas al día desde la Asociación SOSDesaparecidos: +34 649 952 957 / +34 642 650 775. "Cien ojos hacen más que un par. Agradecemos todo", zanja Rocío, afectada.

Sigue los temas que te interesan