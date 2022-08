Una empresa de Madrid ultima la compra de un edificio abandonado en el Centro de Málaga

El edificio localizado en el número 9 de la calle Strachan, en el Centro histórico de Málaga, en estado de abandono y clausurado desde hace años, va a ser rehabilitado y recuperado por una empresa madrileña, que ultima la compra del mismo a sus hasta ahora propietarios.

Así consta en un expediente que será objeto de debate y, previsiblemente, aprobación en el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo que tendrá lugar este miércoles. De acuerdo con la documentación oficial, el órgano ejecutivo ratificará la propuesta de suspensión de venta forzosa que llegó a activarse sobre esta construcción ante los reiterados incumplimientos de los propietarios originales en el deber de conservación del mismo.

La resolución propuesta se plantea después de que hayan sido confirmados los planes y el calendario de intervención por parte de la entidad Ágora Inversiones Patrimoniales, que, de no torcerse el asunto, pasará a ser la titular de este bloque, clausurado por motivos de seguridad desde hace varios años.

De manera detallada, se indica en el expediente que a principios del pasado mes de julio, Urbanismo recibió escrito por parte de la propiedad "manifestando que se encuentra en conversaciones con Ágora Inversiones Patrimoniales, S. A. para la transmisión a dicha entidad de la totalidad de la propiedad del inmueble".

En el documento, en el que se solicita la suspensión de la venta forzosa, se confirman los planes de la mercantil madrileña, que adquiere el compromiso de solicitar licencia de obras, acompañada de proyecto básico, en un plazo no superior a 60 días naturales desde la notificación del acuerdo de suspensión del procedimiento de venta forzosa; presentación de proyecto de ejecución en un plazo no superior a 90 días naturales desde la concesión de la licencia de obras, e inicio de obras en un plazo no superior a 6 meses desde la expedición de la licencia.

Incluso, en la información, se recuerda que Ágora Inversiones Patrimoniales ya tiene experiencia en la rehabilitación y puesta en valor de inmuebles en la capital de la Costa del Sol, mencionándose los casos de Alameda Principal, 39-41; calle Santa María, 8, o la villa de República Argentina, 6.

Las conversaciones abren la puerta a dar una nueva vida a este inmueble del casco histórico, incluido por el Ayuntamiento en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas en el año 2018. Ante la renuencia de la propiedad a atender las órdenes de ejecución de obras sobre el mismo, el consejo de Urbanismo acordó el 5 de febrero de 2021 declarar el incumplimiento del deber de edificar y aprobar la valoración del inmueble, ascendente a 1.673.626,5 euros.

Una de las particularidades que pesa sobre este edificio es que la propiedad está constituida por un proindiviso formado por muchos cotitulares, "lo cual ha dificultado la tramitación del expediente".

No obstante, el año pasado la entidad Huerta Vilella III, S. L., en su calidad de titular de una fracción equivalente al 15,758333% de la propiedad, realizó una serie de alegaciones al expediente de venta forzosa, dando cuenta de su intención de proceder a ejecutar los trabajos de mantenimiento y consolidación del edificio. El inmueble tiene cinco plantas de altura, con una superficie construida de 1.170 metros cuadrados. La planta baja se destina a uso comercial y las superiores a viviendas.

