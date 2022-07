Una sola empresa opta a la ordenación de la nueva centralidad de San Andrés, en Málaga

La decisión del Ayuntamiento de Málaga de ponerse manos a la obra para ordenar el último espacio urbano vacío en la frontera de la ciudad con el puerto, en la zona de El Bulto, sigue quemando etapas.

Tras licitar a principios del pasado mes de junio la contratación para la redacción del Plan de Reforma Interior del ámbito SUNC-R-LO.1 Ferrocarril del Puerto, está ya en disposición de adjudicar el servicio a la única firma que ha concurrido: Buró4 Arquitectos S. L. P.

Así consta en el último acta de la mesa de contratación encargada de este asunto, en el que se da validez a la propuesta presentada, siendo remitida al Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística para su estudio y posterior informe propuesta.

La superficie afectada por esta ordenación tiene 46.877 metros cuadrados, previéndose sobre ella hasta 179 viviendas libres y 82 protegidas. A estos parámetros hay que agregar unos 4.000 metros de techo de uso terciario.

Los técnicos municipales ponen de relieve el hecho de que es "el último espacio urbano que queda por resolver" después de que en los últimos años se hayan impulsado distintas intervenciones en la zona de San Andrés.

Para la elaboración del trabajo, se apunta que el trazado del Paseo de Antonio Machado, la avenida Ingeniero José María Garnica, el parque de Huelin y la reurbanización de la plataforma de San Andrés, incluyendo el nuevo Auditorio, "constituyen elementos externos de referencia que deben ser considerados en la reforma urbana de estos terrenos".

"A pesar de su situación privilegiada, presenta graves carencias de integración urbana en la ciudad y espacios vulnerables e inseguros debido al paso a nivel del ferrocarril del puerto", se apostilla en el pliego de condiciones técnicas que rige este contrato.

En la ordenación final, el paso del tren en superficie es clave. Sobre ello, desde el Consistorio se recuerda que aunque durante décadas el Gobierno central ha expresado su apuesta por soterrar el ferrocarril, a día de hoy no sólo no hay proyecto ni financiación, sino que además no se trata de una actuación que sea considerada como prioritaria.

Pese a ello, a ojos del Consistorio, el soterramiento del ferrocarril ha de entenderse como "una excelente oportunidad para dotar a esta zona de una nueva ordenación interior más racional y consecuente con el entorno, y poder definir con ello una nueva fachada al puerto y al futuro Auditorio de Málaga ubicado frente a él".

La nueva ordenación tendrá en cuenta las nuevas condiciones de contorno que categorizan el lugar donde se ubica, que se presenta hoy como un lugar de relevante y de nueva centralidad en la estructura urbana, entre la estación principal de ferrocarril y la nueva entrada al Puerto, en el que se ha previsto la construcción del futuro Auditorio de la Música y un puerto deportivo de San Andrés.

El presupuesto de licitación de este trabajo es de 85.000 euros, sin IVA, siendo el plazo máximo inicial de 24 meses. Los interesados en concurrir a este concurso tienen hasta el 4 de julio para presentar sus propuestas.

Sigue los temas que te interesan