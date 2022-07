Nuevo giro de timón con la torre del puerto de Málaga

Nuevo giro de timón en la larga y, a veces, convulsa tramitación de la torre del puerto de Málaga. A primera hora de este viernes, EL ESPAÑOL de Málaga informaba de que los técnicos de la Delegación de Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Andalucía daban por superada la vigencia de la evaluación ambiental estratégica a la que fue sometido en su día la iniciativa.

Un elemento indispensable para que el Ayuntamiento de Málaga, como ha anunciado esta misma semana, apruebe de manera definitiva la modificación urbanística necesaria para hacer posible el proyecto. Casi a la misma hora, desde la Gerencia de Urbanismo, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, aseguraba que en lo que a su departamento se refería, el citado informe ambiental estaba vigente.

Poco antes de las 14:00 de este viernes, ha sido el consejero en funciones de Presidencia del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en el que, corrigiendo la posición inicial de los técnicos autonómicos, ha confirmado que el dictamen ambiental está "plenamente vigente".

"Los datos que me han dado esta mañana es que está plenamente vigente", ha afirmado Bendodo, quien ha añadido: "Entiendo que haya gente que no esté a favor de este importante proyecto; la unanimidad es imposible, pero se ha demostrado en muchas ciudades de España, Europa y el mundo que un proyecto en altura genera empleo y riqueza y no afecta negativamente".

El aún número 2 de la Junta ha relacionado su pronunciamiento con la información recibida por el Ayuntamiento y por la Consejería de Sostenibilidad Ambiental. Pero preguntado por si esa información no coincide con la de los técnicos, ha respondido: "Probablemente".

¿Qué es lo que ha ocurrido para que lo que a ojos de los técnicos de la Junta no está vigente, sí lo esté ahora? Otras fuentes consultadas han indicado que según Urbanismo debe tenerse en cuenta en el análisis de los plazos una supuesta exigencia por parte del Ministerio de Transporte para paralizar el trámite de la modificación urbanística. Unos "matices" que podrían no haber sido considerados por los técnicos.

Bendodo, que ha destacado la colaboración máxima de la Junta con todo el proceso administrativo de este proyecto, ha mostrado su confianza en que una vez superada la aprobación definitiva por parte del Consistorio, el Consejo de Ministros "el sentido común, no la ideología, para no desaprovechar una oportunidad de inversión en nuestra tierra".

La voz de alarma sobre la posible pérdida de vigencia del informe ambiental la dio el pasado miércoles el colectivo Defendamos Nuestro Horizonte. La plataforma advirtió de que el artículo 39 de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que un informe ambiental estratégico "perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, no se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación".

El plazo que toma como referencia el colectivo es el 19 de diciembre de 2017, que es cuando se publicó en el BOJA el Informe Ambiental Estratégico de este proyecto. "El propio Informe Ambiental Estratégico recoge de forma expresa el correspondiente plazo de 4 años desde su publicación establecido por la Ley para la pérdida de vigencia del mismo y el cese de sus efectos; ese plazo ya se ha cumplido sobradamente, incluyendo en el cálculo el periodo de suspensión de plazos administrativos decretado durante los primeros meses del Estado de Alarma", añaden desde la plataforma.

Sigue los temas que te interesan