Paso clave para la construcción del nuevo tejado de la Catedral de Málaga

El impulso definitivo de la construcción del nuevo tejado de la Catedral de Málaga está algo más cerca. El Obispado de Málaga tiene ya en sus manos la resolución emitida por la Consejería de Cultural de la Junta de Andalucía validando el proyecto de intervención planteado sobre el histórico edificio, con el que se busca curar definitivamente las importantes patologías que presenta desde hace años como consecuencia de las humedades.

Aunque el informe tiene fecha de 30 de mayo, no ha sido hasta ahora cuando ha llegado a manos de la Diócesis. Un movimiento clave, por cuanto allana el camino que tiene ante sí para solicitar la necesaria licencia de obras. Antes incluso de contar con este documento, los responsables de la Catedral ya habían mantenido varios encuentros técnicos con la Gerencia de Urbanismo y Bomberos para avanzar en los detalles necesarios.

Atendiendo al contenido de la resolución, Cultura concede autorización para desarrollar las obras contenidas en el proyecto básico y de ejecución, aunque realiza una serie de recomendaciones:

Una vez analizado el informe presentado por los redactores del proyecto con fecha 6 de mayo de 2022, los técnicos autonómicos estiman "preferible, y así se recomienda, desmontar los solados y revestimientos de la actual solución constructiva previamente al comienzo de la ejecución de la estructura de cubierta superior, dejando a la vista la lámina de plomo existente como protección e impermeabilización provisional, a fin de descargar de peso las bóvedas y arcos, facilitar la ejecución de la estructura y evitar la realización de cuantos trabajos de demolición sea posible una vez realizada la cubierta". Deberán realizarse los ensayos de caracterización de la piedra constitutiva de muros y cornisas que vayan a recibir tratamientos con consolidantes químicos y morteros, a fin de determinar sus actuales características y compatibilidad con los mismos y de poder elegir los productos definitivos. Los estudios y conclusiones deberán ser presentados ante la Delegación de Cultura para que sean analizados y avalados por los técnicos en restauración antes de la licitación de las obras. En la fase de obra, una vez desmontada la actual cubierta, "deberá investigarse la posibilidad de establecer unos apoyos intermedios para las vigas de gran canto proyectadas, sobre los pilares occidentales del crucero, con el fin de reducir las reacciones en sus extremos y repartir la carga de forma más homogénea en esta zona, no implicando necesariamente la reducción del canto de dichas vigas".

La propuesta diseñada por los responsables de la Catedral, con el arquitecto Juan Manuel Sánchez La Chica al frente, toma como base la ejecución de una estructura mixta, de madera laminada de alta densidad y acero, al entender que es la opción "más ligera y respetuosa con el proyecto de cubierta original", de Ventura Rodríguez.

Infografía de la nueva cubierta de la Catedral de Málaga.

Asimismo, se emplearán los materiales que mejor hermanan con la fábrica del histórico inmueble, dando cabida a la última tecnología desarrollada por la industria. La cobertura de la estructura se hará con teja vidriada, material de probada eficacia y que protege los edificios históricos y de mayor importancia de la ciudad.

Entre las ventajas previstas con el proyecto destacan una mayor facilidad en las labores de mantenimiento y una mejora en la visita turística, ya que los usuarios podrán ver las bóvedas bajo la cubierta y contemplar la ciudad a través de un recorrido perimetral.

Con el impulso del tejado a dos aguas se dará cumplimiento, casi dos siglos y medio después, a las recomendaciones del arquitecto Ventura Rodríguez, quien dejó escrito: "No hay otro medio que el de cubrir con su armadura y tejado, haciendo que las bóvedas no se recalen, haciéndonos ver la experiencia lo perjudicial que es tener la fábrica al descubierto… y, de modo que, si no se pone reparo del cubierto, en poco tiempo seguirá la ruina y la necesidad de tener que renovar la fábrica".

Sigue los temas que te interesan