"¡Dame todo el dinero!": la rápida actuación policial que evitó el robo de un banco en Ciudad Jardín

Martes, 31 de mayo. Como cualquier día de la semana, la Avenida Emilio Thuillier estaba repleta de personas haciendo sus recados sobre las 13.30 horas. Una voz amenazante rompió el silencio de la sucursal del Banco Santander de la vía. "¡Dame todo el dinero!", gritó el atracador al director del banco mientras esgrimía dos cuchillos.

La llamada al 092 de un alertante fue clave para la detención del individuo. En ella, avisaba de que alguien había entrado a la sucursal del banco y estaba amenazando a sus trabajadores con dos cuchillos en las manos. Casualmente, el equipo del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local de Málaga, con seis agentes, se encontraba cerca del banco y no dudó en actuar.

Los agentes se bajaron apresurados del furgón para acceder a la sucursal y reducir al atracador por sorpresa. Afortunadamente, el atracador no había tomado a ningún trabajador como rehén a la llegada de los agentes. No le dieron opción a mostrar resistencia, pero no les mostraba sus manos, teniendo que actuar los propios agentes para desarmarlo e intervenir, posteriormente, los dos cuchillos. Según relatan desde la Policía Local, se trataban de dos cuchillos de 15 y 20 centímetros de longitud de hoja despectivamente. Ambos tenían el mango negro.

Tras detenerlo, la Policía Local pudo comprobar de que se trataba de un hombre de 49 años con numerosos antecedentes también por atracos en los que actuaba armado con cuchillos. Sin ir más lejos, el hombre estaba en busca para su detención por otro robo perpetrado en la localidad de Algeciras.

