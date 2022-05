El Ayuntamiento exige la marcha de Medel de la Fundación Unicaja: "No puede seguir un minuto más"

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha abordado, de nuevo, la situación de la Fundación Unicaja. Así, entre otros puntos, ha salido adelante de la moción urgente de Cs de instar a la Fundación Bancaria Unicaja a "cumplir con los acuerdos" relativos al cambio de presidencia, de acuerdo con los estatutos, y para "evitar mayor daño reputacional por la dilación del relevo".

También, aunque con 18 votos a favor y once abstenciones, ha sido aprobado instar a los patronos que representan las instituciones en la Fundación a que "aporten la firma necesaria para convocar un patronato extraordinario para la destitución de Braulio Medel".

Por unanimidad, ha sido aprobado mostrar el rechazo al proceso de deslocalizaciones; mostrar el reconocimiento y respaldo a José Manuel Domínguez; e instar a Unicaja y la Fundación al "análisis y seguimiento del proyecto de fusión aprobado por las juntas generales para su cumplimiento íntegro en todos sus términos, de modo que se haga valer la participación de la Fundación en la entidad bancaria".

Además, ha salido adelante solicitar que el Protectorado del Ministerio de Economía se pronuncie sobre si recibir remuneración de una participada al 100% de la Fundación Unicaja, vulnera el requisito de gratuidad del cargo de patrono, recogido en el artículo 40.4 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias.

La portavoz municipal de Ciudadanos, Noelia Losada, ha insistido en que es "un clamor" el cambio de rumbo en la Fundación Unicaja, lamentando que Braulio Medel "no ha cumplido su palabra". "Desde Cs queremos que esta pesadilla termine ya", ha dicho y ha incidido en que "Medel no puede seguir ni un minuto más al frente de la Fundación". "Exigimos que se cumplan los anuncios sobre el cambio de presidencia", ha apostillado.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mostrado la posición a favor de la moción, porque "es conveniente, cuanto antes, el relevo al frente de la Fundación Unicaja". "Es bueno que se haga", ha insistido.

Ha aludido también al peso del 60% Unicaja frente al 40% de Liberbank y, pese a ello, "se está controlando desde Liberbank y eso es chocante, escandaloso, que ocurra". "Es una estrategia que no entendemos" y "fruto de una decisión de la Fundación equivocada". "Nuestra postura es de apoyo a la moción y de compromiso de seguir lo que venimos haciendo en estos días", ha explicado.

La edil del PSOE, Alicia Murillo, ha valorado que es un tema "importante" para la ciudad y para Andalucía por "el arraigo de la entidad financiera". Así, ha dicho que "no creo que haya que sacar bandera de este tema, se trata de defender los intereses de la ciudad y la región". Ha defendido, asimismo, que "no nos hemos puesto de perfil, hemos sido prudentes y, llegado el momento, contundentes".

La concejala de Unidas Podemos, Remedios Ramos, ha recordado que desde el anuncio de la fusión advirtieron "de lo que acarrearía". "Todas las repercusiones negativas se han cumplido, urge la destitución inmediata" de Medel, ha reiterado, ya que, a su juicio, "no es tolerable que Medel siga al frente Fundación Unicaja ni un minuto más". "Hoy toca no ponerse de perfil y apoyar esta moción. No podemos estar nadando entre dos aguas", ha concluido.

