El PSOE critica el retraso y el sobrecoste de la nueva sede del distrito este de Málaga

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz, ha reclamado celeridad en las obras de la nueva sede del distrito este "que llevan un retraso de más de cuatro años y han tenido un sobrecoste del 28%".

"El Partido Popular ha ocultado problemas estructurales que han frenado los trabajos por las improvisaciones y la incompetencia del equipo de gobierno", ha dicho, añadiendo que este edificio arrancó "su odisea administrativa en diciembre de 2017".

Entonces, ha dicho el PSOE en un comunicado, las obras se aprobaron en la Gerencia Municipal de Urbanismo, con un plazo de 12 meses y un presupuesto de licitación de 899.759 euros, "adjudicado por 821.930 euros a Grupo Ferson-03 SL, que fue la cuarta empresa según criterios de valoración del concurso de contratación tras una serie de bajas temerarias".

"La realidad es que a día de hoy, más de cuatro años después, nos encontramos con una modificación del presupuesto con un incremento de 234.371 euros y otros ocho meses más de plazo de ejecución. El presupuesto actualmente es de 1.056.302,18 euros, lo que supone un 28,51% de sobrecoste", ha denunciado Ruiz.

El concejal socialista ha criticado "el retraso de más de cuatro años en las obras de rehabilitación del edificio de oficinas, de la que será nueva sede del distrito de Málaga Este junto al arroyo Jaboneros en Pedregalejo".

Esta situación, según Ruiz, "se debe a la falta de planificación del equipo de gobierno y a su incompetencia, por no prever la aparición de un pozo y unas tuberías en lateral norte, bajo el pavimento de la zona ocupada por el parque infantil ubicado junto al lado, y que no se había contemplado".

Por otro lado, ha dicho que en el proyecto inicial "no se contemplaron que los dinteles y la formación de jambas son de placas de escayola sobre piezas ligeras de madera y hay que sustituirlos por elementos de mayor resistencia". "Ni siquiera que la fachada tiene fisuras y que se deben ampliar los elementos de anclaje, al tiempo que hay que cambiar la escalera al sótano proyectado como consecuencia de todo lo anterior", ha añadido.

"No podemos consentir que Urbanismo improvise cuando es el dinero de los malagueños el que está en juego sin haber sido rigurosos con este proyecto y contemplando plazos que se eternizan. No consideramos que sean circunstancias sobrevenidas las que motivan este modificado, sino incompetencia por no haber contemplado estos condicionantes en el proyecto inicial de la obra, que no sabemos aún cuándo estará finalizado", ha afeado.

También ha criticado que el parque infantil ubicado al lado del edificio lleve cerrado todo este tiempo: "Un espacio que ha dejado de tener utilidad y que se encuentra vallado y cerrado a cal y canto no dando su servicio a las familias que solían congregarse en este parque, y que a día de hoy no saben cuándo se reabrirá al público".

