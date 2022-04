Nuevo homenaje a Javier Imbroda, que ya da nombre a la Ciudad Deportiva de Carranque, en Málaga

El nombre de Javier Imbroda, consejero andaluz hasta su muerte el pasado 2 de abril, queda desde este viernes vinculado estrechamente a uno de los iconos deportivos de la ciudad de Málaga, la ya antigua Ciudad Deportiva de Carranque. Unas instalaciones rebautizadas como gesto de reconocimiento y agradecimiento a la labor de Imbroda.

En un emocionado acto que ha tenido lugar en la tarde de este viernes en el interior de uno de los pabellones del complejo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha argumentado el porqué del gesto.

"Esta instalación deportiva, que él reflotó, pasa a llamarse Javier Imbroda; es nuestra contribución a un legado, a una memoria que no queremos, que no debemos ni podemos olvidar", ha expresado emocionado.

Moreno ha reconocido a Imbroda como "probablemente" el mejor consejero de Educación y Deporte de la historia de Andalucía. De manera precisa, ha recordado alguno de sus principales logros, como la recuperación de La Cartuja como espacio para la celebración de grandes eventos deportivos, o el trabajo realizado para lograr que la tasa de abandono en la región sea hoy la más baja en su historia.

"En la última conversación me dijo 'Juanma, te quiero mucho' y eso se me quedó grabado en el alma" Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía

En una sentida intervención, Moreno ha confesado echar de menos a Javier Imbroda. "He tenido la fortuna de conocer a Javier en esta legislatura; no he tenido la fortuna de conocerlo antes", ha afirmado, subrayando su dimensión personal. "Me cuesta trabajo hablar en pasado, porque sigo pensando que está entre nosotros", ha añadido, describiéndolo como una persona "noble, buena, que se preocupaba por los demás".

"Con su determinación y fortaleza era capaz de mover el mundo", ha sentenciado, mencionando su capacidad para buscar un punto de encuentro. "Me preguntan por qué me ha dolido tanto lo de Javier y es porque la intensidad que he tenido hace que sea una persona a la que quiero. En la última conversación que tuve con él me dijo 'Juanma, te quiero mucho' y eso se me quedó grabado en el alma".

