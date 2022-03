¿Cómo afectan al tráfico de Málaga los traslados y la carrera urbana de El Palo este fin de semana?

Málaga no va a tener que esperar al arranque oficial de la Semana Santa, que tendrá lugar el 10 de abril con el Domingo de Ramos, para notar de primera mano el efecto de las procesiones en sus calles. Desde mañana viernes hasta el domingo se van a suceder recorridos y traslados de varias hermandades que van a obligar a modificar los itinerarios habituales del tráfico en la capital de la Costa del Sol.

El Ayuntamiento de Málaga advierte de ello en una nota en la que informa sobre las afectaciones previstas. Estos son los eventos que debe tener en cuenta si tiene intención de coger el hecho en los próximos días.

Para mañana viernes está previsto el vía-crucis con la imagen del Santísimo Cristo de la Sed. El mismo saldrá a las 20:00 horas desde el patio trasero de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, continuando por las calles Miraclaveles, Nuestra Señora de los Clarines, Arturo Reyes, Moreno Nieto, Marqués de Ovieco, Matachel, Arturo Reyes, Segismundo Moret, Nuestra Señora de los Clarines, Mirarrosas, la Plaza de los Ángeles, hasta llegar a la Miraclaveles y proceder al encierro alrededor de las 23:00 horas.

El sábado hay un traslado y una procesión programados. El primero de ellos es el traslado de regreso del Santísimo Cristo de la Luz, María Santísima del Mar, Nuestro Padre Jesús de los niños y San Andrés Apóstol.

El recorrido es el siguiente. Tras la salida desde la Iglesia, avanzará por la Avenida Europa, la calle Puerto Oncala, la calle Alpalgaterito hasta el Centro Ciudadano Tres Cruces, la calles Tres Cruces, la calle Hoyo Higuerón y la calle Cortés el Viejo, para entrar en la casa hermandad.

Por su parte, la procesión de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Ntra. Sra. De la Esperanza y Refugio de los Ancianos, saldrá alrededor de las 16:30 horas del Asilo de los Ángeles, para seguir por Camino del Asilo, Pedro Gómez Sancho, Juan García Hortelano, Bursoto, Nuestra Sra. De Clarines, Miraazucenas, Miravioletas, Miraclaveles y la Avenida Miraflores de los Ángeles.

De acuerdo con la información municipal, a las 19:00 horas hay previsto un acto en la Iglesia. Seguirá en la plaza Monseñor Bocanegra, capilla del Santísimo Cristo de Llagas y Columna, plaza de los Ángeles, c/ Miragladiolos, c/ Juan Antonio III, avenida Nuestra Sra. De los Clarines, c/ Segismundo Moret, c/ Marqués de Ovieco, c/ Julián de Argos, c/ José Canalejas, plaza Eduardo Dato, c/ Cristo Martos, c/ Pacheco, c/ Carraca, avenida Arroyo de los Ángeles, c/ Bursoto, c/ Juan García Hortelano, c/ Pedro Gómez Sánchez, Camino del Asilo, Asilo de los Ángeles y entrada a las 23:30 horas.

Ya el domingo será la 42 Carrera Popular de El Palo la que obligará a modificar ciertos itinerarios. La salida de la carrera infantil, de 2 kilómetros, está prevista para las 10:30 en la Plaza del Niño de las Moras. Pasará por la Avenida. Salvador Allende, la Plaza Carmencita la Comadrona, la calle Playa del Chanquete, Banda del Mar, Plaza del Padre Ciganda y llegada a la calle Quitapenas.

La segunda carrera es la de adultos, con 5 kilómetros de longitud. Saldrá una vez terminada la primera prueba y pasará por la Plaza del Niño de las Moras, la Avenida Salvador Allende el puerto deportivo El Candado, el Paseo de los Canadienses, la parte alta de dicho paseo, la Playa Fábrica de Cemento (punto de retorno), la playa del Peñón del Cuervo, Paseo de los Canadienses (zona sur), playa El Candado, Puerto Deportivo El Candado, la calle Playa El Chanquete, c/ Banda del Mar, la Plaza del Padre Ciganda y la calle Quitapenas.

