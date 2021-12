La empresa de limpieza de Málaga abrirá en 2022 otra convocatoria para cubrir 320 puestos

Aviso a navegantes. La empresa municipal de limpieza de Málaga, Limasam, empieza a sentar las bases para impulsar a lo largo del año que viene una o varias convocatorias mediante las que contratar a unos 320 trabajadores fijos discontinuos para que asuman labores en playas (60), Semana Santa (160) y Feria (200).

El primer paso en este camino lo ha dado la sociedad pública publicando ayer jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el anuncio informando de la oferta de empleo para la transformación de contratos temporales a indefinidos. De todos ellos, dada su relevancia, destaca el relativo a los "operarios/as de servicio fijos discontinuos para campañas anuales de playas, Semana Santa, Feria y otras si fuera necesario".

Lo que no se precisa es el procedimiento que va a seguir Limasam para ocupar estos puestos. Sobre el particular, según pudo saber EL ESPAÑOL de Málaga, existe una advertencia por parte de Intervención del Ayuntamiento incidiendo en que el trabajo en esas campañas no puede ser desarrollado por "personal eventual", algo que venía haciendo de manera habitual la anterior Limasa.

Esta circunstancia obliga a Limasam a abrir otra vía de contratación, que queda aún por detallar. Sobre ello, fuentes consultadas han indicado que el tema queda pendiente de alcanzar un acuerdo con el comité de empresa. El objetivo es avanzar en esta vía durante los primeros meses del año, de manera que sea posible activar la primera de las convocatorias con tiempo suficiente para antes de Semana Santa.

La principal duda, como ya ocurriera con la convocatoria para cubrir los 220 puestos ofertados para fines sábados, domingos y festivos y para sábados, es si las futuras convocatorias se abrirán al conjunto de la ciudadanía de Málaga o sólo a los integrantes de la bolsa de trabajo. "El objetivo es acabar con la eventualidad que hay en Limasam", destacan.

La publicación en el BOP de este asunto, pese a no existir aún bases de convocatoria, tiene como objetivo cubrir esta acción en el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a que cualquier convocatoria sea anunciada antes de finalizar el año.

Otra de las cuestiones que habrá de dilucidar es si se opta por abrir una convocatoria para cada uno de los periodos o se opta por una única, de manera que haya parte del personal que repita en turnos como los de Semana Santa y Feria o playas. Estas dos últimas vienen a coincidir en el tiempo. Con ello se pretendería que un número determinado de operarios pueda ampliar el número de jornadas a lo largo del año.

Más allá de lo que pueda ocurrir con los fijos discontinuos, el anuncio incluye la decisión de Limasam de normalizar la situación de varios trabajadores que acumulan varios años en condición de personal laboral. Las categorías de los mismos son las de jefe/a de Departamento de Compra Pública; titulado/a superior para Departamento de Compra Pública; oficial administrativo/a 2.ª; coordinador/a de servicio de CAM para sábados, domingos y festivos en el año, y operario/a de Servicio de Limpieza a tiempo completo.

