Las preguntas del examen para cubrir 220 puestos en la empresa de limpieza de Málaga: al descubierto

30 preguntas tipo test, con una hora de reloj para su contestación. Ésta es la primera de las cribas por la que tienen que pasar los alrededor de 420 aspirantes de la bolsa de trabajo de la empresa de limpieza de Málaga que optan a una de los 220 puestos de fijos discontinuos ofertados por Limasam.

EL ESPAÑOL de Málaga ha tenido acceso al contenido de la prueba teórica. Para evitar la tentación del copieteo con los compañeros de pupitre, la organización ha diseñado cuatro documentos. Todos con las mismas cuestiones, pero ordenadas de manera diferente. Una de las particularidades es que el acierto es recompensado con 1,333 puntos, mientras que el fallo apenas recibe una penalización de 0,333.

Pero ¿a qué se enfrentaron ayer martes los temporeros de la antigua Limasa? El análisis de las preguntas permite confirmar que la gran mayoría tienen relación directa con la acción a la que estos empleados se enfrentan en su día a día. Es decir, con el procedimiento a seguir ya sea en tareas de recogida o limpieza.

Y entrando en el meollo del asunto. Algunos ejemplos del cuestionado final. La pregunta número 2 está vinculada al procedimiento correcto a la hora de realizar el barrido manual. Con tres opciones de respuesta: a) Selección de tramo, barrido de residuos con la escoba y retirada de las matas existentes; b) Retirada de las matas, barrido de residuos, o c) recogida de pilas de residuos.

Vista del graderío con los aspirantes a una de las plazas de Limasam.

Otra tiene que ver con el cambio de las bolsas de las papeleras en las playas. Y de manera precisa se cuestiona sobre a quién corresponde esa labor. "A) El operario de limpieza de playa del sector en que se encuentra la bolsa; b) el operario del servicio de recogida de papelera de playa, o c) el operario de limpieza de playa o el de recogida de papelera, aquel que llegue primero a la papelera".

La pregunta 8 se relaciona con qué trabajador es el responsable de retirar los muebles y enseres situados en el entorno de los contenedores. "Deben ser retirados por el servicio de recogida de muebles; serán colocados de forma correcta por el operario de barrido si éstos se encuentran desordenados y entorpeciendo el paso de viandantes, o, ambas son correctas".

Los operarios también han tenido que saber el significado de determinadas palabras que, supuesto, están ligadas a su labor. Por ejemplo, ¿qué es un bieldo? "Una herramienta de trabajo; un sensor existente en la tolva del recolector de carga trasera, o ambas son incorrectas".

Atendiendo a lo recogido en la RAE, un bieldo es "un instrumento para aventar compuesto de un palo largo, de otro de unos 30 centímetros de longitud que lo atraviesa en uno de sus extremos, y de otros cuatro o más fijos en este en forma de dientes".

En una dirección semejante se pregunta por los servicios que pueden hacer uso de la chapulina. "Baldeo manual mecanizado y barrido manual; desbroce y recogida de podas, o ambas respuestas son correctas".

También relacionado con las tareas de limpieza en las playas, se interroga sobre lo que debe hacer el operario. "Dejar los residuos y bolsas junto al muro de ribera; dejar los residuos y bolsas junto a las papeleras instaladas en las playas, o dejar las bolsas junto al carril transitable para ser recogidas por el IPV".

Un operario de Limasam, en una playa de Málaga.

¿Qué debe hacer el operario de limpieza de mercados si observa rastros de agua al pasar la fregadora?, se pregunta en el examen. Ante lo que el aspirante puede elegir entre la opción "a) Disminuir la velocidad de desplazamiento y regular el reglaje del cepillo; b) Avisar de la incidencia al coordinador de servicio, y c) Secar el rastro con la fregona y seguidamente avisar al coordinador de servicio".

Teniendo peso esta prueba, con la que se busca conocer el nivel teórico de los solicitantes, no es el único criterio que se va a tomar en consideración en la selección final del personal de Limasam. El test representa un 40% de la puntuación final. Para lo que sí sirve es para realizar la primera criba, ya que aquellos aspirantes que no alcancen una puntuación mínima de 15 puntos no podrán continuar con el procedimiento.

El peso de los méritos

¿Cuáles son los otros elementos que se tendrán en cuenta? Lo siguiente será la valoración de los méritos, con un máximo de 40 puntos. En los mismos se toman en consideración haber regularizado el estado de bolsa en 2013 con la vida laboral, (si cumple el requisito obtendrá 25 puntos, incumplirlo serán 0 puntos); la experiencia de la que disponga (máximo 10 puntos), tomando cada día cotizado en la empresa reconocido en los listados de bolsa de temporales actualizada a diciembre 2020. Otros 3 puntos se otorgan por estar en posesión del carné de conducir C; 2 puntos por estar en posesión del CAP.

Y esto será clave en la posibilidad de premiar a los operarios con más antigüedad en la bolsa de trabajo y que llevan 16 y hasta 17 años realizando tareas temporales en la antigua Limasa.

En las bases se indica que las 300 candidaturas para sábados, domingos y festivos y sábados, con mayor puntuación acumulada, continuarán en la siguiente fase. La Comisión de Valoración publicará los resultados provisionales, teniendo las candidaturas un plazo de reclamación de tres días hábiles.

Superado este plazo y una vez resueltas las incidencias, se publicará el listado definitivo de candidaturas que pasan a la siguiente fase, consistente en entrevistas personales. Las mismas tienen una valoración máxima de 20 puntos. La primera será realizada por los miembros de la Comisión de Valoración y versarán sobre el historial profesional (curriculum vitae), así como motivaciones y aspectos tanto aptitudinales como actitudinales.

