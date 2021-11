Explota un vehículo de Limasam en la Plaza de la Marina de Málaga: "Ha sido un susto tremendo"

Uno de los vehículos barredores de calzada de Limasam ha ardido en la mañana de este martes, 30 de noviembre, en la Plaza de la Marina. El sonido de una fuerte explosión precedió a otras algo más leves que venían de las ruedas y el depósito según las primeras informaciones. Además, el incendio del vehículo ha provocado una columna de humo negro que ha llamado la atención de los viandantes en torno a las 9:30 horas.

La trabajadora de la empresa municipal de limpieza se encontraba en estado de shock tiempo después de la explosión. Uno de los viandantes confirma que "no podía casi articular palabra y no paraba de llorar. Tenía un susto tremendo todavía". Además, muchos de los presentes en la zona en el momento de los hechos concuerdan en que si no le hubiera ayudado a salir un hombre, que pasaba por la zona, la chica hubiera sido incapaz de salir por el miedo que tenía.

La columna de humo se ha podido divisar desde el barrio de la Victoria, donde ciudadanos se preocupaban por el incendio. Uno de los testigos oculares del suceso ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que el incendio del vehículo ha comenzado de manera fortuita. "Me he alejado porque me ha dado miedo, pero ha sonado un bombazo impresionante. Seguro que ha sido cuando se ha acabado el combustible".

Incendio de una barredora de Limasam en Málaga

Desde el edificio de Unicaja Banco sus trabajadores ha seguido el incidente ocurrido en la plaza "el sonido de la explosión de los neumáticos ha sido tremendo", relatan otras fuentes.

Cerca de la oficina de turismo de la plaza se encuentra el bar Sabor a Mar, uno de sus trabajadores confirma que: "Estaba trabajando y me he dado cuenta del incendio al ver las llamas. Luego las ruedas han explotado y supongo que también el depósito habrá pegado petardazos. Me he dado cuenta por los clientes que miraban hacia la plaza".

Trabajadoras del hotel de la Equitativa coincidían en el susto que les habían provocado las explosiones. Una de ellas se encontraba en la parte más alta del hotel, junto a la piscina y asegura que creía que las explosiones se estaban produciendo en su interior. "Por un momento pensaba que aquí arriba yo caía la primera. Pero vi que era fuera. Pese a ello, se me ha pasado por la cabeza que podía haber pasado cualquier cosa", comenta una de ellas.

Ha ardido un camión de limpieza pic.twitter.com/s9sDhsA3sp — M. Isabel Álvarez (@alvarezcazenave) November 30, 2021

Otra trabajadora del Puerto de Málaga confirma a este medio que ha escuchado un gran estruendo desde su puesto de trabajo: "Oí el pum y pensé que era una chapa caída, pero cuando me he asomado y he visto el humo, he alucinado. Ha sido un reventón muy fuerte".

Los bomberos han acudido al lugar del incendio, que se encontraba acordonado por efectivos de la Policía Local. Un camión cisterna ha sido suficiente para acabar con el fuego, aunque la preocupación al ver la gran humareda ha hecho que los vecinos se alarmasen en un principio.

Imagen del vehículo calcinado. Alba Rosado

Aunque la imagen ha sido llamativa, no se han tenido que lamentar heridos. El vehículo, además, mantenía suficiente distancia con la vegetación de la Plaza de la Marina y no ha habido más daño material que el de la propia máquina barredora.

En 2020, antes de su municipalización, la empresa malagueña de limpiezas contaba con 19 barredoras de calzada de cuatro metros cúbicos. Se trata de máquinas operadas por un conductor con dos grandes escobas circulares que cargan directamente los residuos evitando desplazamientos del personal para su recogida y vertido, y evita su vertido en los contenedores destinados al público en horarios no adecuados. En menos de una hora, en torno a las 10:20 de la mañana, una grúa retiraba el vehículo de la Plaza de la Marina totalmente calcinado.

Retirada de la barredora de Limasam tras el incendio en la Plaza de la Marina. Alba Rosado

