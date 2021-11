El Puerto de Málaga descarta daños en la parte sumergida del dique de Levante

Alivio para el Puerto de Málaga. Las inspecciones subacuáticas realizadas en los últimos meses para comprobar el estado de la estructura sumergida del dique de Levante han confirmado la ausencia de daños en los cajones y la banqueta que la conforman.

El resultado de este estudio era muy esperado por los responsables de la Autoridad Portuaria, por cuanto la detección de taras de consideración en estos elementos podría haber obligado a acometer una intervención de gran envergadura y coste en los mismos.

Frente a los posibles temores, el trabajo viene a concluir que esta parte del dique presenta un estado "óptimo". Y de manera precisa, señala: "En la parte sumergida no se aprecian fracturas ni pérdida de material; no se ha observado pérdida de material en las juntas proveniente de las celdas, con lo que se supone que no ha habido destrucción de éstas ni socavación".

Dos elementos a los que los técnicos añaden que los valores de porosidad y propagación del sonido medidos en los ensayos de los testigos de hormigón, se consideran "dentro de la normalidad", subrayando que el hormigón ensayado se encuentra libre de carbonatación. En cuanto a los fragmentos de armadura atravesados durante la extracción de testigos, en estudio se asegura que "no muestran signos de corrosión".

Imagen de la parte sumergida de la estructura.

Las conclusiones de este trabajo contrastan con los problemas sí detectados en el espaldón de este mismo dique, lo que va a obligar a acometer una actuación de cierta envergadura. De hecho, para ir adelante con la primera fase de la obra de reparación, el Consejo de la Autoridad Portuaria ha dado luz verde al proyecto de ejecución.

El mismo toma como punto de partida la propuesta de actuación elaborada por la consultora Ineco (consultora global referente en infraestructuras). Antes de este documento, otro organismo estatal, el Cedex, emitió un informe en el que se apuntaba que unos niveles de agresividad ambiental mayores de los previstos en el origen del proyecto y la utilización de un hormigón de menor calidad en la parte final de la estructura fueron las principales causas de las deficiencias del espaldón. Muestra de ello es que apenas 17 años después de su ejecución ya se observaron restos de corrosión y caída de trozos del revestimiento.

De acuerdo con los detalles aportados por el Puerto, la reparación se centra en la necesidad de reforzar estructuralmente el espaldón respetando su configuración actual. La idea es llevar a cabo la actuación en dos fases entre los ejercicios 2021 y 2022. La primera de ellas con un presupuesto estimado de 824.129 euros (IVA excluido) y con un plazo de cinco meses.

Las tareas a realizar incluirán, entre otras acciones, el picado del recubrimiento del muro vertical y todas las caras de los contrafuertes y retirada de la armadura existente accesible; la demolición de la losa superior; el relleno con hormigón en masa de las áreas de recubrimiento eliminadas, así como del espacio existente entre contrafuertes y bajo los mismos, incluida la zona de instalaciones actual y áreas de acera demolidas previamente. También se rellenará con hormigón en masa la losa superior incluyendo pendiente del 2% hacia el lado del mar y se realizará un microfresado de la cara exterior del muro lateral y de la zona exterior de la zapata.

La Fiscalía archiva la investigación

Durante el consejo, el presidente del organismo, Carlos Rubio, ha informado del archivo, por parte del Ministerio Fiscal, de las diligencias de investigación penal que fueron abiertas ante el deterioro y la pérdida de vida útil del espaldón, "al no apreciar fundamento y sostenimiento de la acción penal".

Por otro lado, se da un paso importante en uno de los proyectos estratégicos del Puerto; la construcción del nuevo muelle 8, destinado al movimiento de mercancías. En este sentido, ha sido confirmada la adjudicación a Estudio 7 Soluciones Integrales S. L. de la redacción del proyecto de ejecución del Traslado de Instalaciones Pesqueras de Atraque a la Margen Derecha de la Desembocadura del Río Guadalmedina, y Traslado de Instalaciones de Atraque para Embarcaciones de Servicios Oficiales a la Margen Izquierda del Río Guadalmedina, en el Puerto de Málaga. Todo ello por un importe de 79.957,50 euros (IVA excluido), con un plazo de 3 meses.

Además, se contrata a Proes Consultores, S. A. la redacción del proyecto básico y de ejecución del Traslado de Instalaciones de la Lonja del Puerto de Málaga, Mejora de Condiciones de Seguridad y Eficiencia Energética: Construcción de Cuarto de Armadores e Instalación y Equipamiento en la Nueva Lonja. El coste del servicio es de 84.000 euros (IVA excluido) y el plazo, de 4,5 meses.

Sigue los temas que te interesan