El Puerto de Málaga eliminará el espaldón del dique de Levante y cifra el coste en unos 6 millones

El coste de la reparación de los importantes daños hallados desde hace años en el espaldón del dique de Levante, en el puerto de Málaga, se dispara hasta entre 6 y 7 millones de euros. Así se pone de manifiesto en el análisis elaborado en los últimos meses por la empresa estatal Ineco, a la que la Autoridad Portuaria reclamó un estudio exhaustivo de la estructura.

El presidente del organismo portuario, Carlos Rubio, ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que este es el valor estimado por Ineco para corregir las taras del dique. Aunque son varias las opciones puestas sobre la mesa por la firma consultora, la que parece cobrar más fuerza pasa por la sustitución de todo el espaldón.

"El diseño que se empleó en su día no funciona, pero no solo en este puerto, sino en otros puertos en los que se utilizó; tiene un armazón metálico que se ve afectado en una zona con gran concentración de sal; ese armazón hay que eliminarlo", explica.

Si bien no hay aún una decisión tomada, a la espera de valorar todas las propuestas realizadas por los técnicos, Rubio es claramente partidario de sustituir esta parte de la estructura por un espaldón de hormigón en masa, que "no se deteriora y no necesita casi mantenimiento". "Es la propuesta más sensata", ha afirmado.

Del montante ahora estimado hay una parte que ya ha sido adelantado por el Puerto. En concreto, el año pasado ya previó en su presupuesto una reserva de 1.762.000 euros para impulsar las actuaciones necesarias.

Fue a finales de junio de 2020 cuando el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria fue informado de la necesidad de acometer reparaciones en el espaldón de esta estructura "ante las patologías detectadas", que fueron puestas de manifiesto por el Centro de Estudios y Experimentación del Obras Públicas (Cedex) en un informe realizado sobre estas instalaciones.

La labor de inspección realizada por este ente, vinculado al Ministerio de Transporte, concluyó "que la vida útil de esa unidad de obra habría concluido anticipadamente".

"La obra principal de la que forma parte fue incorporada al inmovilizado con fecha 16 de mayo de 2001, teniendo prevista una vida útil de 50 años, con lo que a la fecha de celebración del consejo sólo había transcurrido un 38,25% de la vida útil estimada", se precisa en las cuentas portuarias.

A ojos del Cedex unos niveles de agresividad ambiental mayores de los previstos en el origen del proyecto y la utilización de un hormigón de menor calidad en la parte final de la estructura fueron las principales causas de las taras encontradas en el espaldón. Muestra de deterioro es que apenas 17 años después de su ejecución ya se observaron restos de corrosión y caída de trozos del revestimiento.

"La peor calidad del hormigón en la segunda mitad del dique y en consecuencia, su disminución de vida útil, han hecho que esta parte de la estructura muestre peor estado", añadía el informe.

Sin daños en la parte sumergida

Los autores del trabajo señalaron que si bien la dosificación inicialmente adoptada para la obra cumplía los requisitos normativos, "en el transcurso de la misma, esta dosificación posiblemente se vio modificada colocándose hormigones de menor durabilidad en la segunda mitad del dique".

La duda que pesa en este momento sobre el arreglo es quién va a pagar esa actuación. Rubio es claro al recordar que ya se le ha reclamado a las empresas que en origen ejecutaron el dique de Levante, una unión integrada por Dragados y Sando (los trabajos fueron adjudicados por casi 7.000 millones de pesetas). Pese a ello admite la complejidad de que finalmente esta reclamación prospere dada la dimensión de la cifra de las reparaciones.

La buena noticia para el Puerto tiene que ver con el resultado inicial de los estudios que se también se han realizado sobre la parte sumergida del dique de Levante. Una tarea que le fue adjudicada el pasado mes de abril a la empresa Estudios Geológicos Marinos.

Rubio admite que la información preliminar aportada permite entender que el estado de conservación de la estructura sumergida "está perfecta, sin ningún tipo de degradación".

