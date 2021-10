Dudas con la torre del puerto de Málaga: Cs se desmarca por primera vez del PP

Por vez primera en los ya muchos años de debate en torno a la torre del puerto de Málaga, Ciudadanos se distancia de su socio de gobierno en la Casona del Parque, el Partido Popular.

La formación naranja ha respaldado este viernes una moción de urgencia presentada por el PSOE en la que se solicita respetar los informes solicitados por el Ministerio de Cultura para determinar la existencia o no de expolio sobre el patrimonio histórico de la ciudad.

La posición de Cs ha sido clave para que la iniciativa haya sido aprobada por la mayoría del Pleno. A los votos socialistas y de la portavoz naranja, Noelia Losada, quien además es concejala de Cultura, se han sumado los de Adelante. Por el contrario, han rechazado la propuesta el PP y el concejal no adscrito, Juan Cassá.

"Hemos estado defendiendo el proyecto de la torre en función de un proceso muy garantista en el que participan muchas administraciones y técnicos", ha explicado Losada, quien ha reclamado "respeto" con los informes que cada uno de los entes implicados. "No estamos de acuerdo con que las administraciones empecemos a recurrir las decisiones de las unas y las otras", ha afirmado.

Palabras que chocan con la decisión del Ayuntamiento de presentar un recurso previo ante Cultura reclamando la nulidad del informe emitido por el ministerio, en el que se avalaba la existencia de indicios de afectación sobre el patrimonio de la ciudad.

"No es un posicionamiento sobre el proyecto sino sobre el procedimiento", ha querido precisar, apostillando: "Siempre hemos estado del lado del hotel del puerto y los pasos que se den tienen que tener todas las garantías, hay que tomar distancia y dejar que los técnicos trabajen".

En esta misma línea, el portavoz socialista, Daniel Pérez, ha reclamado al equipo de gobierno una actitud de "escucha activa" y que deje trabajar a la institución. "No torpedeen, no se pongan nerviosos, tengamos la mayor información y hagamos lo mejor para Málaga y no actúen de parte", ha dicho durante su intervención.

En su contestación, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, quien días atrás ya anunció que se acudirá a la vía judicial si no hay respuesta de Cultura, ha explicado que a juicio de los expertos jurídicos de la Gerencia de Urbanismo, la resolución de Cultura "está viciada de nulidad e incurre en desviación de poder al vulnerar normas superiores".

"A usted no le importa Málaga ni la seguridad jurídica de la ciudad", ha reprochado a Pérez, al que ha acusado de mandar al Ministerio de Cultura y a Puertos del Estado para "que no se hagan más cosas en Málaga, porque estamos detrás de Madrid".

Cassá, por su parte, ha respaldado el proyecto de hotel y ha denunciado que se encuentre con la oposición de los partidos de izquierdas, "que se empeñan en vivir en el pasado y trabajar por la involución de la ciudad".

