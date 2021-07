El alcalde de Málaga: "Es razonable que Cassá requiera más cariño que hasta ahora"

Durante las últimas semanas Juan Cassá ha vuelto a ser protagonista de la política local. El exconcejal de Cs y actualmente no adscrito votó en varias ocasiones en contra de la coalición PP+Ciudadanos a la que apoya. La más llamativa de sus salidas, no permitir con su voto las oficinas en el puerto de Málaga. Quiso llamar la atención y pedía comunicación directa con el alcalde. En declaraciones a EL ESPAÑOL de Málaga, Francisco de la Torre ha indicado que "es razonable que Cassá reclame más cariño que hasta ahora".

En este sentido, el alcalde se ha referido a una conversación mantenida el pasado sábado en la que el edil no adscrito y él discutieron sobre algunos asuntos de la actualidad local: "Requería más información del proyecto y atendí a esa petición", afirma.

De la Torre hace autocrítica: "Hay que mejorar la fluidez de las conversaciones con Cassá", insiste. Cree, igualmente, que hay que mejorar la fluidez antes de los plenos y comisiones especialmente con el no adscrito, pero añade que también con los otros grupos. "No digo que él sea un grupo, porque es no adscrito, pero nos da una estabilidad que es bueno que se mantenga".

Sobre las señales de rebeldía que está demostrando en las últimas semanas el ex de Cs, el primer edil ha afirmado que no le preocupa. "Tenemos que hacer una reflexión ambas partes", porque todo cambió en mayo de 2020 cuando Cassá abandonó la disciplina liberal.

En este tiempo, arguye el alcalde, "Cassá ha demostrado su vocación de lealtad al pacto PP-Cs", por lo que entiende que es normal que si el edil requiere información haya que dársela personalmente.

En la conversación mantenida el sábado, hablaron de abrir nuevas vías de diálogo: "No me planteo que sólo sea yo quien tenga que hablar con él. También pueden ser concejales o directores de área, pero ambos coincidimos en mejorar la fluidez informativa". Algo que no ocurre con Cs, porque las conversaciones ocurren de forma habitual, ya que Noelia Losada participa de las juntas de gobierno local.

Sobre la posibilidad de reverdecer el debate de la presencia de Cassá en el equipo de gobierno, el regidor lo descarta: "Es una historia pasada. Ahora requiere de más cariño y me parece razonable y lógico".

En cualquier caso, el alcalde recuerda los acontecimientos del pasado mes de mayo de 2020: "Hubo muchas preguntas en los medios sobre el papel que iba a jugar. Cassá pudo ser crítico y no lo fue; ahora no hay razón", ha concluido De la Torre sobre el asunto.

