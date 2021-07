El Metro empieza a marcar el camino que le llevará al Centro de Málaga a finales de 2022

Casi siete años después de que el primero de los trenes del Metro de Málaga abriese el recorrido del Metro de Málaga, el suburbano empieza a colocar el camino que le acercará definitivamente al Centro de la ciudad. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha asistido este lunes a los trabajos de instalación de las vías férreas por las que a finales de 2022 deambulará el ferrocarril urbano hasta alcanzar la estación Atarazanas, localizada en el lateral norte de la Alameda Principal.

Un hito significativo en la cuenta atrás en la que está instalada la que a día de hoy se mantiene como la mayor infraestructura de la Administración regional en la capital de la Costa del Sol. "Esto nos permite sentir cada vez más cerca la llegada del Metro al Centro, ese es el gran hito", ha destacado Moreno Bonilla, quien ha resaltado el "enorme ritmo de trabajo a tres turnos" con el que se desarrolla esta operación.

Lo que ha seguido esquivando es la fijación de una fecha oficial de terminación del trazado al Centro, aludiendo a la existencia de múltiple variables que pueden alterar el cronograma. Sí ha admitido como posible que esté antes de que finalice la presente legislatura autonómica siempre que la misma se complete. "Mi voluntad es completarla", ha afirmado, añadiendo: "Por encima de mi interés particular y del partido al que represento está el de Andalucía, esa es mi voluntad; si no tuviese mayoría parlamentaria me obligarían a adelantarla, espero que eso no pase".

De acuerdo con los detalles aportados por el mandatario regional, el plazo fijado para la colocación de las vías es de cinco meses y medio, siendo la inversión estimada de 5,4 millones de euros. A este hito, ha sumado la posibilidad de que antes de finalizar quede completamente instalada la catenaria. Elementos esenciales para hacer posible el funcionamiento del suburbano.

"Estamos cumpliendo con el cronograma e incluso se le está ganando tiempo a algunas actuaciones", ha enfatizado, destacando la voluntad del Gobierno andaluz de, "con pandemia o sin pandemia", terminar todas las obras que estaban inacabadas. "Este proyecto tendría que haber estado el 11 del 11 de 2011", ha remarcado.

Muestra de la envergadura de la operación es que el coste final de la actuación superará los 900 millones de euros, más del doble del valor por el que fueron adjudicadas, a finales de 2004, las obras. En el origen del proyecto se manejaba febrero de 2009 como fecha de terminación de las líneas 1 y 2.

Actualmente, el trazado está operativo de manera parcial. En concreto, entre el Martín Carpena (línea 1) y Teatinos (línea 2) y el intercambiador instalado a la altura de la estación de Renfe. El siguiente paso debe permitir ampliar el recorrido hasta la Alameda, con parada previa en la estación Guadalmedina, situada junto a El Corte Inglés.

El salto tiene un valor cuantitativo y cualitativo exponencial, por cuánto permitirá incrementar la demanda actual (casi 7 millones de usuarios en 2019, antes de la pandemia) hasta unos 18 millones de pasajeros. Un parámetro al que habrá aque sumar los que aporte el tramo soterrado hasta el entorno del Hospital Civil. Una pieza que no se prevé esté finalizada hasta el año 2027.

Respecto a esta última parte del trayecto diseñado para el Met o malagueño, Moreno Bonilla ha recordado que se sigue dando forma al anteproyecto constructivo, que habrá de ser completado con la redacción del proyecto. Con todo, ha confiado en que pueda iniciarse la obra de este ramal a inicios del año 2023. Los datos apuntados elevan la inversión necesaria a unos 135 millones.

Para afrontar el alto valor de la obra soterrada, la Junta ha reclamado financiación de los fondos europeos incluidos en el programa Next Generation. "Son fondos absolutamente necesarios", ha señalado el presidente andaluz, quien ha confiando en que ese dinero permita a Andalucía "aminorar la distancia con otras regiones".

