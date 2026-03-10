Arrestado en Sayalonga un fugitivo reclamado por Polonia por homicidio y delitos violentos

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Sayalonga (Málaga) a un ciudadano polaco reclamado por Polonia por homicidio y delitos violentos. El arrestado estaba buscado por un homicidio cometido con arma de fuego, agresiones graves, robo a mano armada y extorsión en la región polaca de Olsztyn. El fugitivo también está vinculado a amenazas y coacciones a mujeres que ejercían la prostitución en 2022. Tras su detención, ha ingresado en prisión provisional a la espera de ser extraditado a Polonia, bajo la supervisión de la Audiencia Nacional.

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Málaga, en la comarca de la Axarquía, a un ciudadano de origen polaco sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de su país. El hombre, localizado en el municipio de Sayalonga, estaba reclamado por diversos delitos cometidos en Polonia, entre ellos un homicidio con arma de fuego, agresiones con resultado de lesiones graves, robo a mano armada y extorsión.

El arresto se produjo hace unos días en la localidad de Sayalonga, donde los investigadores de la Comisaría Provincial habían situado al sospechoso tras varias gestiones policiales. Los agentes lo localizaron al atardecer en la calle Iglesia del citado municipio y, tras identificarlo, procedieron a su detención en cumplimiento de la orden dictada por la justicia polaca.

El fugitivo está relacionado con varios delitos graves contra las personas cometidos a finales de los años noventa en la región polaca de Olsztyn. Además, en 2022 habría protagonizado nuevos hechos delictivos en esa misma zona, relacionados con amenazas y coacciones a mujeres que ejercían la prostitución con fines de obtener beneficio económico.

Entre los delitos por los que ha sido condenado figura su participación en un homicidio consumado. La víctima, un hombre, murió tras recibir varios disparos que le alcanzaron en el torso.

El historial delictivo del detenido incluye también otros hechos como agresiones con resultado de lesiones graves, robos a mano armada tanto de vehículos como en establecimientos, además de episodios de chantaje y extorsión.

Tras pasar a disposición judicial en Vélez Málaga, el arrestado ha ingresado en prisión provisional a la espera de su extradición a Polonia. De la causa se ha hecho cargo el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.