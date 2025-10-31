Un detenido por disparar a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, en una discusión en Almayate (Málaga)

La calle de Almayate donde han ocurrido los hechos. Google Maps

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 66 años fue detenido en Almayate, Málaga, por disparar a dos hermanastros, uno de ellos menor de edad, tras una discusión. El incidente ocurrió en la calle Maestro Antonio Márquez Robles, cerca de un bar, donde los servicios de emergencia encontraron al autor y a las víctimas. La disputa comenzó por comentarios obscenos en el bar, tras lo cual el agresor fue a su casa, recogió una escopeta y disparó a los jóvenes.

Un hombre de 66 años ha sido detenido en el núcleo de Almayate, en la provincia de Málaga, tras disparar a dos jóvenes. Uno tiene 29 años y el otro es menor de edad. Al parecer, todos habían tenido una discusión previa.

Los hechos ocurrieron este jueves, sobre las 21.40 horas, en las inmediaciones de un bar ubicado en la calle Maestro Antonio Márquez Robles.

Los servicios de emergencia trasladaron a la zona una patrulla de la Policía Nacional, la Policía Local y los sanitarios. Allí, los agentes localizaron al autor y a sus dos objetivos, que resultaron heridos por impacto de perdigones en pierna y hombro.

Los dos heridos relataron que habían coincidido en el bar con unos hombres que habrían realizado unos comentarios inadecuados, lo que originó una discusión.

Según su testimonio y como ha confirmado la Policía Nacional, el arrestado no se encontraba armado, pero se fue a casa y regresó con la escopeta con la que les disparó. No se teme por la vida de ambos. En cuanto al autor, está imputado por un delito de tentativa de homicidio.

La investigación sigue abierta y está previsto el pase a disposición judicial del detenido mañana.