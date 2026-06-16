Fuengirola licita por 12 millones la construcción de 65 viviendas municipales en la calle Oropéndola

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Fuengirola licita la construcción de 65 viviendas municipales en la calle Oropéndola con un presupuesto de 12 millones de euros. La licitación incluye tanto la redacción del proyecto como la ejecución de la obra, con un plazo total de 27 meses para su finalización. El proyecto busca ampliar el parque público de vivienda y maximizar el aprovechamiento del suelo municipal, valorando especialmente las propuestas que superen el número mínimo de viviendas. Se priorizarán criterios como la calidad del diseño, la sostenibilidad, la eficiencia energética y el precio, destinando 600.000 euros al proyecto y 11,4 millones a la obra.

El Ayuntamiento de Fuengirola pone en marcha el procedimiento para contratar la redacción del proyecto y construir una nueva promoción de 65 viviendas de apoyo municipal en la calle Oropéndola.

De acuerdo con los datos oficiales, la operación tiene un presupuesto base de 12.000.000 euros (IVA incluido) y un plazo total de ejecución de 27 meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 15 de julio.

La actuación, impulsada por la Oficina Municipal de Urbanismo, se plantea como una respuesta a la necesidad de ampliar el parque público de vivienda en el municipio y se enmarca en la estrategia local de acceso a la vivienda.

El expediente subraya que la promoción busca maximizar el aprovechamiento del suelo municipal y premiará las propuestas que logren aumentar el número de viviendas por encima del mínimo fijado.

Contrato mixto y plazos

La licitación combina en un mismo procedimiento la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, una fórmula que el Ayuntamiento justifica por motivos técnicos y de coordinación entre diseño y construcción.

El plazo máximo previsto es de tres meses para la redacción del proyecto y 24 meses para la ejecución material de las obras.

La adjudicación se resolverá con una puntuación máxima de 100 puntos, dividida entre 40 puntos para criterios sujetos a juicio de valor y 60 puntos para criterios automáticos.

Entre los aspectos técnicos se valorarán la calidad de la propuesta, el diseño y funcionalidad de las viviendas, las soluciones constructivas, la sostenibilidad y la eficiencia energética. En la parte matemática, el mayor peso recae en el número de viviendas ofertadas y en el precio global de la propuesta.

El expediente fija un valor estimado de 10.859.504,13 euros, sin IVA, y un presupuesto base de licitación de 12 millones de euros con impuestos. El desglose económico separa 600.000 euros para la redacción del proyecto y 11,4 millones para la obra, siempre con IVA incluido. Además, el documento prevé gastos anuales posteriores de 21.000 euros para mantenimiento, conservación, seguros e imprevistos.