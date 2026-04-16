Primark reabre su tienda en Fuengirola tras una remodelación completa: con autocobro y nuevos probadores

Las claves

Las claves Generado con IA Primark ha reabierto su tienda en el centro comercial Miramar de Fuengirola tras una remodelación completa orientada a la modernización. Entre las novedades destacan nuevas cajas de autocobro para agilizar pagos y probadores adaptados, incluyendo uno familiar de mayor tamaño. La tienda presenta una distribución renovada, nueva iluminación, mobiliario actualizado y paredes blancas que potencian la luminosidad. Se ha actualizado la fachada con el nuevo logotipo de Primark y reorganizado las zonas internas y oficinas para mejorar la experiencia del cliente.

El centro comercial Miramar, en Fuengirola, ha reabierto una de sus tiendas más famosas: la de Primark, tras haber llevado a cabo una reforma orientada a la "modernización total" del espacio, manteniendo su ubicación en la planta alta.

La reforma del establecimiento se ha centrado en mejorar la experiencia de compra. Para ello, la cadena irlandesa ha incorporado nuevas cajas de autocobro con el objetivo de agilizar los pagos.

Asimismo, se han habilitado dos probadores adaptados y uno familiar de mayor tamaño, además de actualizar la iluminación de los probadores ya existentes.

En cuanto al diseño del espacio, la tienda presenta ahora una distribución renovada con áreas diferenciadas mediante nuevas paredes, lo que facilita la visibilidad de los distintos productos.

También se ha introducido nuevo mobiliario y se ha modificado la paleta de colores, sustituyendo los tonos oscuros por paredes blancas que potencian la luminosidad gracias a la iluminación integrada.

A ello se suma la renovación de expositores y maniquíes, que refuerzan la nueva estética del establecimiento.

El proyecto también ha incluido la actualización de la fachada con el nuevo logotipo de la marca, así como la reorganización de las zonas internas y oficinas.

Según ha explicado Sandra Iglesias, responsable de marketing de Miramar, “este nuevo concepto de local moderno, accesible y adaptado a las últimas tendencias del mercado se traduce directamente en un alto grado de satisfacción del consumidor”.

Primark cuenta con 55 años de recorrido y posee más de 470 tiendas repartidas por todo el globo, con expectativas de continuar ampliándose por Europa, Oriente Medio y Estados Unidos.